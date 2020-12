Composiet fietsbrug geeft live inzichten prijs

De bekroonde biocomposiet fietsbrug over het Van Harinxmakanaal in Friesland bezit 200 sensoren. Deze zijn in de brug aangebracht en hebben inmiddels een schat aan gegevens opgeleverd en onthuld dat de brug boven verwachting presteert.

Omdat het de eerste beweegbare brug is van duurzaam vlasvezelcomposiet meet de Provincie Fryslân continu het gedrag van de brug onder verschillende omstandigheden. Invloeden van zon, wind, vocht en het openen en sluiten van de brug, zijn wereldwijd live te volgen via internet. Monitoring op deze schaal is uniek in Friesland en voor de provincie een kans om ervaring op te doen met meetsystemen in kunstwerken. De bouw van de bijzondere brug werd mede mogelijk gemaakt door Strukton Civiel, Antea, Sweco en Witteveen+Bos.

Gedeputeerde Avine Fokkens – Kelder (foto rechts): “Na een jaar kunnen we zeggen dat het materiaal boven verwachting presteert. De lat lag al hoog, maar de sensoren laten zien dat er nauwelijks sprake is van vervorming en vermoeiing. Het materiaal buigt minder door dan verwacht en is daarmee dus sterker dan verwacht. De brug is ontworpen voor een levensduur van vijftig jaar, maar we kunnen nu al zeggen dat de brug naar verwachting nóg langer mee kan.”

Wereldwijde belangstelling

Omdat het de eerste keer is dat op deze schaal vlasvezelcomposiet is toegepast, is er wereldwijd belangstelling. Geïnteresseerden kunnen de metingen volgen via www.drive.frl onder ‘live data’. De Provincie Fryslân hoopt door het delen van deze informatie met andere overheden, onderwijsinstellingen en aannemers het gebruik van circulaire grondstoffen in de civiele techniek te stimuleren.

Live-gegevens van de fietsbrug op woensdagmiddag 9 december, halfvijf.

Het meetsysteem liet ook zien dat de fietsbrug onverminderd veilig bleef, nadat twee zware landbouwvoertuigen per ongeluk over de brug reden. Analyse van de data nadat de tractoren de brug hadden gebruikt, gaven aan dat er geen acute actie nodig was.

Gestremd

Voor de zekerheid is het beweegbare deel deze zomer al geïnspecteerd. Inspectie van het vaste deel is uitgesteld tot na het vaarseizoen en vindt deze week plaats. Vijzels krikken de brug een stukje omhoog, zodat inspectie aan de binnenkant mogelijk is. Bekend is dat er een paar kleine haarscheurtjes en één wat grotere scheur in het beweegbare en het vaste deel van de brug zitten. De schade wordt direct hersteld, wat betekent dat de brug tot en met maandagochtend gestremd blijft.

De provincie kijkt naar de mogelijkheden om ook andere bruggen uit te rusten met sensoren. Op die manier is beter te bepalen wanneer een brug toe is aan onderhoud of vervanging. Fokkens – Kelder: “De ervaring die we hier opdoen, geeft hopelijk een boost aan het werken met vlasvezelcomposiet en daarnaast aan de ontwikkeling van meetsystemen bij bruggen en andere civiele kunstwerken.”

Bron: persbericht Provincie Fryslân