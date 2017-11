Duurzame Scholen vormt trend voor 2018

Niet alleen de woningbouw krijgt de komende tijd een impuls. In de utiliteitsbouw zien we in 10.000 onderwijsgebouwen een belangrijke vastgoedgroep om onder handen te nemen. Duurzaam Gebouwd besteedt in 2018 aandacht aan Duurzame Scholen.

Tot op de dag van vandaag wordt het binnenklimaat en de energielekken in de meeste scholen bekritiseerd door media en onderzoeksbureaus. 80% van het vastgoed is toe aan een complete makeover en renovatie, omdat ze een veel te hoog CO 2 -gehalte hebben.



Schoolbesturen en bouwers staan voor de opgave om scholen weer toekomstbestendig te maken. Een uitdaging voor schoolbesturen is om de core business te combineren met een duurzaamheidsstrategie. Het is aan de bouw- en vastgoedsector om de besturen te adviseren, te ontzorgen en lange termijn samenwerkingen te realiseren, bijvoorbeeld in de vorm van energieprestatiecontracten.

Kansen voor energieprestatiecontracten

In het thema Duurzame Scholen besteden we aandacht aan actuele uitdagingen en bijbehorende oplossingen voor scholen, waarbij we onder andere ingaan op de kansen voor energieprestatiecontracten. Daarnaast laten we best practices zien, brengen we financieringsstimuli in kaart en laten we interessante initiatieven zien van lokale aanjagers.

Lees in het thema Duurzame Scholen meer over diverse succesprojecten, downloads en expertposts. Duurzame Scholen gaat als trend in 2018 een grote rol spelen en staat daarom bij Duurzaam Gebouwd in de schijnwerpers. Lees gedurende de maand maart meer over het thema Duurzame Scholen. Bekijk ook het thema-overzicht.