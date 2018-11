Energiezuinig schoolgebouw met zelflerende software

Het is een primeur voor de provincie Fryslân: de energiehuishouding van het schoolgebouw van ROC Friese Poort op de Anne Wadmanwei 6 in Leeuwarden wordt aangestuurd door zelflerende en voorspellende software. Hiermee bespaart de school energie in het bestaande gebouw, terwijl ze niet hoeft terug te gaan in het comfortniveau.

De software van Cloud Energy Optimizer haalt meer rendement uit technische installaties. “We voorspellen de energievraag van het gebouw 24 uur vooruit, op basis van het weer, het wisselende aanbod van duurzame energiebronnen en energieprijzen”, geeft Niels de Jong van Cloud Energy Optimizer aan.

Het gevolg van de inzet van de software is een besparing van 20% op energiekosten. Daarnaast zorgt de software ervoor dat het comfort toeneemt voor studenten en docenten. De resultaten worden bereikt door het vooruitkijken van het systeem en het benutten van de warmtecapaciteit van het gebouw. “MVO Connect herkende de voordelen die de software voor ons kon opleveren en bracht de contacten tot stand”, vertelt Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam.