Bij het verduidelijken van begrippen rondom de energietransitie maak ik graag gebruik van metaforen. Dat verduidelijkt de boel en biedt soms ook wat luchtigheid in droge en technocratische materie. Zoals BENG. Daarom bij deze een nieuwe vergelijking: Verstappen is niet BENG.

BENG wordt de eis aan de energieprestatie, met een nieuwe rekenmethode, nieuwe indicatoren en nieuwe eisen. Dat klinkt als ingewikkeld, technisch en nauwelijks haalbaar. Dat zal dan wel het neusje van de zalm zijn. Maar BENG is niets anders dan de minimum-eis aan de berekende energieprestatie in het kader van de bouwregelgeving. Dus de opvolger van de EPC. Daarmee wordt niet opeens alles anders, gaat het niet per se om nieuwe techniek en ook nog niet om echte energieneutraliteit. Omdat BENG het wettelijk minimum zal zijn, wordt voldoen aan BENG dus ook niet onderscheidend.

Integrale kwaliteit

In vergelijking met de Formule 1 gaat BENG meer over Sirotkin en Vandoorne dan over Hamilton, Vettel en Verstappen. De echte vernieuwers, de opkomende technieken, de bewijsbaar energieneutrale oplossingen zullen altijd meer bieden dan het wettelijk minimum. Ook concepten die een bredere scope hebben dan energieneutraliteit bieden meer. Natuurlijk zal de energieprestatie altijd uitgedrukt worden in een BENG-score, maar de focus ligt dan op integrale kwaliteit: comfort, veiligheid, gebruikswaarde, noem maar op. Die bredere benadering kwam al eerder naar voren in een pleidooi. Bovendien gaat het niet uitsluitende om cijfers – vergelijk het maar met motorvermogen in dit verband- maar ook over hoe die wordt ingezet, met welke stuurmanskunst, inzicht en creativiteit. Dan hebben we het over koplopers, over verrassende en onderscheidende kwaliteit. Zoals Max.

Definitieve BENG-eisen

Na de zomer verwachten we de definitieve BENG-eisen, wordt de rekenmethode gepubliceerd en komen er congressen, cursussen en lezingen om het allemaal uit te leggen. Daar zal ik ook actief aan mee gaan doen. Om dan te onthouden dat BENG niet automatisch gaat over kwaliteit en dat de uitkomst van de berekening maar een eerste indicatie van de praktijkprestatie is, dat is lastig. Dat gaat dan ondersneeuwen in alle - hoogst relevante - detailinformatie. Dan helpt een metafoor soms om het geheel te blijven overzien. Daarom onthouden: Verstappen is niet BENG.