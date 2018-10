Webinar belicht do’s en don’ts voor duurzame renovatie

Het webinar ‘Handvatten voor duurzame woningrenovatie’ vindt plaats op 9 oktober van 12.30 tot 13.30 uur en is na inschrijving gratis te volgen. Het seminar is onder andere interessant voor renovatie-aannemers die op zoek zijn naar de do’s en don’ts bij duurzame woningrenovatie.

Het seminar wordt georganiseerd door Duurzaam Gebouwd-partner Kingspan Unidek, in samenwerking met Eisma Bouwmedia. Diverse experts hebben zich verbonden aan het seminar, waaronder Jan Willem van de Groep van Factory Zero en product developer Gerrit Jan Kuiper van Kingspan Unidek.

Isolatiewaarde en luchtdichtheid

Laatstgenoemde gaat in op het belang van de renovatie van de schil en de bouwkundige aspecten. Hoe belangrijk is de isolatiewaarde als we een CO 2 - en energieneutraal Nederland willen creëren en waarom moeten we ons focussen op de luchtdichtheid? Van De Groep richt zich op een verhaal over de combinatie van een goede schil en een energiezuinige installatie.

Misschien nog wel het belangrijke element van een verduurzaming, bewonerscommunicatie, komt ook aan bod. Brigitte Berends van Kwartiermakers in de Bouw deelt in dit webinar ervaringen. Bekijk het webinar hier.