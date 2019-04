Update: verse side events op Building Holland 2019

In dit artikel geven we je een update van de side events waaraan je kunt deelnemen op Building Holland 2019. Eerder besteedden we al aandacht aan side events zoals het ‘Hé van Empel kennisevent’ en ‘Circulair installeren in de praktijk’. Dit keer kijken we naar het side event ‘De gevel als testobject: hoe kan het duurzamer en slimmer?’ en het congres ‘Echte-Energiegebruik’.

Het evenement ‘De gevel als testobject’ fungeert als een kickoff. Het Rijksvastgoedbedrijf vernieuwt namelijk de gevel van het rijkskantoor aan de Lange Kleiweg in Rijswijk. Samen met deelnemers wil ze een innovatieve duurzame gevel bedenken en testen, om duurzame ontwikkelingen sneller in de praktijk te brengen. Je leest meer over dit interactieve event in de agenda van DuurzaamGebouwd.nl. Hier schrijf je je ook eenvoudig en kosteloos in.

Het tweede side event dat we onder de aandacht brengen is het congres ‘Echte-Energieverbruik’, met Diederik Samsom in de hoofdrol. Hij schetst de contouren van het klimaatakkoord, terwijl Duurzaam Gebouwd-expert Harm Valk alles vertelt over de BENG. Jeroen Pels van Triodos stelt de visie vanuit financiers voor. Verder kom je gedurende de bijeenkomst alles te weten over het nieuwe keurmerk ‘Echte Energieverbruik’. Schrijf je direct in voor dit side event.

Bekijk in onze agenda alle side events die op Building Holland 2019 georganiseerd worden en waar je je voor kunt inschrijven.