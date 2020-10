Vacuümisolatie voor de kritische plaatsen

Met de nieuwe BENG-normen wordt het steeds belangrijker om isolatiemateriaal zodanig aan te brengen dat het voldoet aan alle eisen. Voor de echt kritische plaatsen brengt producent Recticel Insulation de vacuümisolatie Deck-VQ op de markt.

Vacuümisolatie bestaat voor de vormvastheid uit materiaal van de silica familie, dat vacuüm wordt gezogen en luchtdicht wordt verpakt in een geavanceerd aluminium omhulsel. Hierdoor wordt een ongekend goede isolatiewaarde gerealiseerd. Een dergelijke kern is echter gevoelig voor beschadigingen. Vergelijk het met een pak koffie: dat pak is met een speldenprik lek te krijgen.

Deck-VQ vacuümisolatie kent een extra hoge dichtheid aan de boven- en onderzijde. De PIR-plaat bezit aan die zijkanten een harde persing van 10 en 15 millimeter. Hiermee kan bovendien de dikte van de plaat beperkt blijven en is de isolatiewaarde hoog. Deck-VQ is met name bedoeld om een optimaal resultaat te bereiken op locaties waar maar weinig ruimte is om te isoleren. Bijvoorbeeld als gevolg van de opstanden, aansluitingen, enzovoort.

Beperkt aantal platen

De warmtegeleidingscoëfficiënt (lambda) van Deck-VQ bedraagt in de kern 0,006 W/mK. Het product is standaard te verkrijgen in diktes van 45 en 60 millimeter, waarmee respectievelijk een R D -waarde van 5,0 en 7,5 m²K/W is te bereiken. De panelen zijn standaard leverbaar in vier formaten (zie onder). Hiermee is het (dak)oppervlak in vrijwel alle gevallen met een beperkt aantal pasplaten goed uit te vullen.

“De isolatiewaardes zijn met geen enkel ander product in de markt te vergelijken”, aldus commercieel directeur Benedikt van Roosmalen. “Er kunnen wel hele dakvlakken met dit materiaal worden uitgevoerd, maar dat zal in de meeste situaties geen economische keuze zijn. Er zijn evenwel tal van situaties te bedenken, waarin de vereiste isolatiewaarde niet te behalen valt zonder de dakhoogte aan te passen en dat kan nu eenmaal niet overal. Denk bij renovatiesituaties aan loggia’s, balkons en galerijen. Hier is deze vacuümisolatie technisch én economisch de beste keuze.”

Uitstekend beloopbaar

“Deze vacuümisolatie is zeer betrouwbaar”, aldus Van Roosmalen, “en biedt een oplossing waar traditionele isolatieoplossingen tekortschieten. De zeer dunne panelen zijn een snelle en kostenefficiënte oplossing, omdat er geen constructieve aanpassingen nodig zijn bij de renovatie van terrassen en platte daken. Het resultaat is een isolatie die met name voordelen biedt bij de uitvoering van diverse dakdetails, zoals bij de toegangsdeur tot het terras.”

“De opbouw van de isolatie”, vervolgt Van Roosmalen, “zorgt ervoor dat het product enerzijds goed te vervoeren en te verwerken is. Anderzijds is het materiaal ook na verwerking uitstekend beloopbaar. Vanzelfsprekend wordt het product niet mechanisch bevestigd, omdat het niet doorboord mag worden. Het wordt dan ook verkleefd aangebracht met behulp van een PU-kleefschuim of voorzien van ballast.”

“Op de top van de Deck-VQ-panelen is een minerale glasvlies aangebracht, wat zorgt voor een optimale hechting van de dakbedekking. Op dit isolatiepaneel kunnen de meeste dakdichtingsmembranen van kunststof, rubber of bitumen worden toegepast. Met de isolatieplaat Topcover wordt de vacuümisolatie beschermd. Door deze ‘omlijsting’ is de kern goed beschermd en is schade tijdens de verwerking bij een normale werkwijze uitgesloten.”

Legplan

“Dit is echt een nieuwe generatie isolatiemateriaal”, aldus Van Roosmalen. “Inmiddels is er al veel ervaring met dit product opgedaan en de reacties zijn enthousiast. Wij begeleiden onze klanten met een gedetailleerd legplan in CAD en de verwerking wijst zich verder feitelijk vanzelf. De Deck-VQ-panelen zijn te verwerken zoals een standaard PIR-isolatiepaneel.”

Deck-VQ is onder meer aangebracht in de terrassen van dit gerenoveerde appartementencomplex (Residentie Bellevue) in het Belgische Sint-Idesbald.

De harde persing PIR-plaat Topcover is overigens ook los verkrijgbaar in dikten van 10 en 15 millimeter. Deze is geschikt voor meerdere toepassingen, waaronder ook intensief beloopbare daken. Van Roosmalen besluit: “Een fraaie uitbreiding van het PIR-assortiment, die bij geen enkele Europese producent verkrijgbaar is.”

Eigenschappen Deck-VQ:

Thermische prestaties van de VIP-kern: 0,006 W/mK

Druksterkte: ≥ 150 kPa

Treksterkte: ≥ 80 kPa

Brandgedrag: Euroclass E

Certificatie: ETA 18/0846

Standaardafmetingen: 600 × 1200 mm, 300 × 1200 mm, 600 × 600 mm, 300 × 600 mm

Thermische prestaties van Deck-VQ®:

Dikte R D -waarde

45 mm 5,00 m²K/W

60 mm 7,50 m²K/W

