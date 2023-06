Isoleren met biocirculaire grondstoffen

Wie op zoek is naar isolatiemateriaal, moet wikken en wegen tussen standaard materialen en biobased oplossingen. Ook kun je kiezen voor isolatieproducten op basis van biocirculaire grondstoffen. Daarmee realiseer je een (gemiddelde) reductie met 43 procent van de CO 2 -uitstoot (ten opzichte van standaardplaten).

Recticel Insulation gaat isolatie leveren op basis van polyurethaanoplossingen die worden geproduceerd met 25 procent biocirculaire grondstoffen. Deze nieuwe isolatieproducten, genaamd Impact, hebben gemiddeld 43%1 minder CO 2 -uitstoot ten opzichte van de standaardplaten, met behoud van de vertrouwde technische en thermische prestaties.

De ontwikkeling van deze nieuwe isolatieplaten maakt deel uit van de proactieve aanpak van Recticel, specialist in thermische en geluidsisolatie, om naar net zero te gaan in 2050. Als deel van de recent aangekondigde routekaart voor een drastische vermindering van de ecologische voetafdruk van Recticel, is de lancering van de nieuwe Impact-productlijn een nieuwe, forse stap vooruit. Het Impact-assortiment is sinds deze week beschikbaar in België en Nederland en worden in de toekomst ook in andere Europese landen gelanceerd.

Mass Balance

De Impact-producten bestaan voor een kwart uit biocirculaire grondstoffen, volgens het Mass Balance-principe (materiaal-massa-balansmethodiek). Deze methode is gebaseerd op het mengen van fossiele en hernieuwbare grondstoffen in de bestaande productiesystemen. De biocirculaire grondstoffen worden met een certificaat toegewezen aan specifieke eindproducten. De Impact-isolatieplaten voldoen daardoor aan de strenge normen van de International Sustainability & Carbon Certification (ISCC), een initiatief dat de traceerbaarheid en verantwoorde productie van grondstoffen garandeert. Aan de productielocatie van deze isolatieplaten in Wevelgem is het certificaat nr. ISCC-PLUS-Cert-DE 105-89029901 toegekend. De overgang naar een volledig circulaire inkoop van grondstoffen is een kwestie van tijd, maar Mass Balance maakt het mogelijk om de overgang stapsgewijs te maken.

PIR

Een PIR-plaat bestaat uit vier basisgrondstoffen: polyol, polyisocyanuraat (MDI), blaasmiddel en een cachering. Recticel Insulation vervangt binnen de Impact-productlijn een deel van de grondstoffen van fossiele oorsprong (MDI) door grondstoffen uit restafval van biologische oorsprong (zoals plantaardige frituurolie). De vermindering van de CO 2 -voetafdruk met 43% (ten opzichte van een standaard isolatieplaat met behoud van de vertrouwde technische en thermische prestaties) wordt intern berekend volgens de methode van de levenscyclusanalyse (LCA).

De eerste Impact-isolatieplaten zijn de twee bestsellers van Recticel Insulation: Eurowall Impact en Eurothane Silver Impact. Eurowall Impact is een thermische isolatieplaat geschikt voor het isoleren van de traditionele spouwmuur. Eurothane Silver Impact is een thermische isolatieplaat voor het platte dak, die kan worden toegepast met geballaste, mechanisch bevestigde en verlijmde dakbedekkingssystemen.

Prestaties

Impact-isolatieproducten bieden hoogwaardige thermische isolatie die vergelijkbaar is met die van de huidige oplossingen van het merk. Dezelfde kwaliteitsnormen worden gehanteerd. Deze isolatiesystemen maken het mogelijk om efficiëntere en energiezuinigere gebouwen te creëren met een lagere uitstoot van broeikasgassen. Ook de levensduur van Impact-producten en de lambda-waarde zijn ongewijzigd ten opzichte van de huidige oplossingen. Beide platen zijn tevens voorzien van meerlaagse cacheringen gemaakt van houtvezels afkomstig uit PEFC-gecertificeerde en duurzaam beheerde bossen.

Recticel

Recticel is een Belgisch isolatiebedrijf met een sterke aanwezigheid in West- en Oost-Europa. Eind 2022 werkten 1.234 mensen in 9 productievestigingen van Recticel (exclusief beëindigde activiteiten) verspreid over 6 landen (met een omzet van € 561,5 miljoen). Recticel is toegetreden tot het Science Based Targets initiative en verbindt zich ertoe om tegen 2030 een net zero bedrijf te worden voor de Scope 1 en 2 en om uiterlijk tegen 2050 net zero te bereiken voor Scope 3.

1 Interne LCA-calculatie volgens EN15804+A2 standaard, voor modules A1 - A3 (cradle to gate), gebaseerd op de Mass Balance-methode.

Bron: persbericht Recticel Insulation