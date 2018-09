Langer leven in een gasloze en gezonde woning

Het Pure Air concept van Ballast Nedam Development en Brink Climate Systems zuivert de lucht voordat het de woning binnenkomt. De eerste concrete toepassing van de oplossing is binnen de gebiedsontwikkeling De Groene Loper in Maastricht.

De woning, die standaard gasloos is en de binnenlucht conditioneert, is een antwoord op het ondermaatse klimaat van 1 op de 7 Nederlandse huizen. “Dat gaan we ombuigen”, zegt Duurzaam Gebouwd-expert Onno Dwars. “We willen ervoor zorgen dat mensen langer leven doordat ze in een huis wonen dat continu luchtkwaliteit op de belangrijkste plek zet.”

Dat doet het concept op verschillende manieren. Allereerst wordt de lucht gezuiverd voordat het de woning binnenkomt. Daarnaast is er sprake van balansventilatie met warmteterugwinning en CO 2 -sturing. Verder monitort de woning de prestaties en stuurt op luchtkwaliteit. Aan de basis staat de Trias Vitalis, die we hieronder duiden in een afbeelding. In drie stappen worden schadelijke milieuinvloeden weggehaald, gezonde lucht in huis gebracht en veranderingen gecontroleerd.

De gebiedsontwikkeling De Groene Loper in Maastricht krijgt de primeur van de gezonde woningen. In totaal worden meer dan 1.000 woningen en appartementen gerealiseerd. De verkoop van fase 1 start 26 september 2018.