'Beoordeel duurzaamheid op proces, niet op projectniveau'

VBI pleit voor een beoordeling van duurzaamheid op proces- in plaats van projectniveau. De ommezwaai moet zorgen voor een verhoging van de duurzaamheid van de totale productie. “We geven dan weliswaar niet langer duurzaamheidsgaranties op project-, maar wel op procesniveau.”

De Duurzaam Gebouwd-partner meldt dat de verduurzaming van de betonindustrie tot stilstand dreigt te komen, met als oorzaak de schaarste en onregelmatige beschikbaarheid van de benodigde secundaire en CO 2 -arme grondstoffen. “Daardoor kunnen we op jaarbasis wel een gemiddeld niveau van duurzaamheid garanderen, maar niet per specifiek project”, geven hoofd verkoop en marketing Dennis Duffels en manager duurzaamheid en MVO Thies van der Wal aan.

“Tot nu toe voldoen we bij de uitvoering van duurzame projecten altijd aan de gestelde eisen ten aanzien van het percentage secundaire grondstoffen, zoals betongranulaat en vliegas, maar die materialen moeten we dan ook als het ware bij elkaar schrapen”, vertelt Van der Wal over de schaarste. “Afgezien daarvan moeten we ook telkens ons fabricageproces afstemmen op de productie van die ene partij vloeren met dat specifieke mengsel. Het resultaat is duurzaamheidswinst voor de betreffende projecten, maar afgezet tegen onze totale jaarlijkse vloerenproductie is die winst maar heel bescheiden.”

Duurzaamheid verder verhogen

Dat kan veel beter, volgens VBI. “Wanneer we in plaats daarvan het hele jaar door gebruik zouden maken van de beschikbare secundaire grondstoffen, verhogen we de duurzaamheid van onze totale productie, en kunnen we die samen met de markt ook steeds verder verhogen”, laat Van der Wal weten. “We geven dan weliswaar niet langer duurzaamheidsgaranties op projectniveau, maar wel op procesniveau.”

Op 4 september vond een stakeholderoverleg over het beoordelen van duurzaamheid op procesniveau. Vanuit verschillende bloedgroepen waren partijen en sprekers aanwezig, die onder leiding van Rob van Tilburg van Sustainalize over het onderwerp discussieerden. “We zien dit overleg als een belangrijke eerste stap en als het begin van een gesprek dat we branchebreed willen voeren”, vertelt Duffels. “Tenslotte hebben we als sector op 10 juli van dit jaar het Betonakkoord gesloten. VBI wil het voortouw nemen in de praktische uitvoering daarvan.”

Lees hieronder meer over het stakeholdersoverleg.

Foto: via VBI, WHS Media