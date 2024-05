Duurzaamheid kunststof en houten kozijnen onder de loep

Om de vraag ‘Wat is duurzamer: kunststof of houten kozijnen?’ te beantwoorden dook een onderzoeksteam in deze materie. In de nieuwe vlog ‘De Keuringsdienst van Knaapen’ komen de bevindingen van verschillende experts onder de aandacht.

Het onderzoeksteam dat deze opgave beetpak bestond uit Jetske Thielen, Anna van den Dijssel, Mark van Logten en Britt Werner. Zij bellen verschillende belanghebbenden die aan de slag zijn met duurzaam bouwen en de afweging moeten maken welke materialen zij inzetten bij renovatie en nieuwbouw.

Aan het woord komen onder andere Matthijs Hulsbosch van woonstichting ‘thuis, Björn Fredriks van SKK Kozijnwacht en Ad Straub van TU Delft, die inzichten delen over hun bevindingen. Bekijk bovenstaande video om alle telefoongesprekken en interviews op locatie te bekijken.