Digimagazine vol kennis: ‘Versnelling in duurzaamheid’

Vanaf nu kun je het digitale magazine ‘Versnelling in duurzaamheid’ van Duurzaam Gebouwd lezen. Meer dan 20 partijen laten zien met welke innovatieve projecten ze aan de slag zijn, delen kennis over tools en technieken en tonen je hun (vernieuwde) visie op duurzaamheid, circulariteit en gezondheid.

Zo nemen we een kijkje in de keuken bij de Kromhout Kazerne te Utrecht, waar energieopslag aan het rijtje duurzaamheidsmaatregelen werd toegevoegd. Ook ontdekken we hoe experts naar de wooncrisis kijken en welke oplossingen ze beschikbaar hebben om betaalbare duurzaamheid werkelijkheid te maken. En vanzelfsprekend hebben we reacties op een rijtje gezet over het klimaatbeleid en andere recente actualiteiten.

Lees het complete magazine ‘Versnelling in Duurzaamheid’ via deze link. Smaakt het magazine naar meer? In de kennisbank van Duurzaam Gebouwd vind je onder andere whitepapers, projectartikelen en expertposts.