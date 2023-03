Verzilveren van duurzame kansen in beheer en onderhoud

Hogeschool Windesheim pakt de verduurzaming en het circulair maken van de huisvesting en het vastgoed aan met een roadmap circulariteit. Die moet de komende jaren helpen om bewustwording te creëren en andere, betere keuzes te maken op het vlak van onder andere herbruikbare materialen en afvalstromen. Samen met SPIE Nederland werkt Windesheim aan circulair beheer en onderhoud en het verzilveren van duurzame kansen.

“We werken aan een fossielbrandstofvrije campus en willen een voorbeeldfunctie vervullen in de circulaire economie”, vertelt technisch adviseur Jan Visser over de ambities van Windesheim. “Als voorbeeld voor studenten, medewerkers en omgeving. Daarom willen we ons richten op een aantal pijlers, waaronder het uitvoeren van circulaire renovaties, het sluiten van grondstoffen- en materialenstromen op de campus en het doorvoeren van aanpassingen aan gebouwen op basis van circulaire prestatie-eisen. We zetten in op verschillende Sustainable Development Goals (SDG’s) voor de diensten Strategie & Support en Bedrijfsvoering: goede gezondheid en welzijn (SDG-doel 3), ongelijkheid verminderen (doel 10), verantwoorde consumptie en productie (doel 12) en klimaatactie (doel 13).”

Roadmap geeft houvast

Om deze ambities kracht bij te zetten en de uitvoering dichterbij te brengen, maakte Windesheim een roadmap. “We trokken op met Alba Concepts en tekenden samen uit hoe duurzaamheid en circulariteit gestalte krijgen, de komende jaren. Daarin zochten we de samenwerking tussen onze afdeling beheer en onderhoud, huisvestingadviseurs en facilitair.

De roadmap legt de nadruk op een aantal focuspunten: onder andere de verduurzaming van meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's), Zero Waste door toepassing van circulaire contractvormen en het stimuleren van regionaal inkopen van producten en diensten. De roadmap gebruiken we om houvast en bewustwording te creëren en we combineren het opgestelde beleid met een gezonde dosis pragmatiek.”

Ashwin Walstra, consultant circulariteit van SPIE Nederland vult aan: “Bewustwording, materiaalstromen en het meten van circulariteit zijn belangrijke stromingen in deze roadmap. Om daar concreet invulling aan te geven zetten we verschillende acties op, waaronder een roadshow met leveranciers. Onze ketenpartners vertellen hoe ze aan de slag zijn met duurzame en circulaire innovaties en we inspireren elkaar om de volgende stap te zetten. Onder andere bouw, water, klimaat en elektra zijn vertegenwoordigd en door elkaar uit te dagen kom je tot de meest circulaire oplossingen en producten. Die vernieuwingen kunnen we, in afstemming met Windesheim, inzetten in zowel nieuwe als huidige beheer- en onderhoudsprojecten.”

Aan de hand van de verkregen inzichten uit de roadshows volgt er een catalogus met duurzame en circulaire producten. Walstra vertelt hierover: “Daarmee zorgen we ervoor dat een projectleider of coördinator die op korte termijn een oplossing wil, bijvoorbeeld bij een vervangingsmoment, voor een duurzaam en circulair alternatief kan kiezen.”

Een tweede resultaat is het vergroten van bewustwording. “Dat begint al bij de definitie van circulariteit. Voor de ene organisatie kan circulariteit iets anders betekenen dan voor de andere. Stel: je bent projectleider en bij een eerstvolgend vervangingsmoment word je gevraagd om circulaire materialen te kiezen. Wat betekent dat dan en waar let je dan op? Daarom schetsen we nu met Windesheim de kaders: wanneer zijn we circulair bezig en wanneer niet. De catalogus willen we up-to-date houden en jaarlijks aanvullen. We verwachten dat we hiermee ook de markt ook kunnen prikkelen.”

Duurzaam denken en doen

Voordat je een expeditie kunt organiseren richting een eindpunt, is het belangrijk om te weten waar je staat. “Daarom willen wij erachter komen of we duurzaam denken en doen en hoe onze samenwerkingen met ketenpartners er op dit moment uitzien”, gaat Visser verder. “En wat het maken van andere, duurzamere keuzes betekent voor onze partners. Het is lastig om een cyclus te doorbreken waarin je ervan uitgaat dat een onderdeel dat aan vervanging toe is, altijd nieuw moet zijn. De kritische vraag of we ook kunnen kiezen voor een circulair en duurzaam alternatief, stel je niet alleen aan teamleden van je eigen organisatie. Je gaat ook met ketenpartners in gesprek over hoe zij voor alternatieven kunnen zorgen. Je krijgt dan soms te maken met scepsis, bijvoorbeeld over de inzet van hergebruikte materialen bij een vervangingsopdracht bij paneelwanden. Terwijl wij juist het percentage biobased van het product wilden vergroten en secundaire materialen willen toepassen.”

Het complete verhaal over Windesheim lees je verder in ons gratis digitale magazine Circulariteit.

Tekst: Marvin van Kempen

Beeld: Windesheim