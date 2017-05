Winkelcentra en retailgebieden genomineerd voor NRW Jaarprijs 2017

5 genomineerde winkelcentra en retailgebieden voor de NRW Jaarprijs 2017 werden tijdens de PROVADA bekendgemaakt.

De volgende winkelcentra en retailgebieden zijn genomineerd voor de jaarprijs:

Nowadays in Amsterdam

Nowadays droeg bij aan de transformatie van het Damrak. Door kwaliteitsverbetering van het vastgoed en de toevoeging van flagship stores is de kwaliteit van winkelgebied en winkelaanbod van het Damrak verrijkt.

Winkelcentrum Beverhof in Beverwijk

Beverhof kreeg met behoud, herbestemming en herontwikkeling een tweede leven.

Winkelcentrum Kerkelanden in Hilversum

Doel van de herontwikkeling Kerkelanden was om een goed functionerend centrum met een beperkte uitbreiding. De ontwikkeling is uitgevoerd in overleg met winkeliers, gemeente en consumenten.

Winkelcentrum Hanzewijk in Kampen

Winkelcentrum Hanzewijk is het nieuwe centrum van de totaal vernieuwde wijk. Het centrum is in staat om te veranderen als daar behoefte aan is.

Retailontwikkeling AaBe Fabriek in Tilburg

Het monumentale pand van de voormalige textielfabriek AaBe in Tilburg werd getransformeerd tot een retailontwikkeling.

