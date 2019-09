Het Nieuwe Zuiderspoor is al BENG

Het Nieuwe Zuiderspoor in Enschede wordt gasloos en energiezuinig. Dit kakelnieuwe complex heeft 45 appartementen en 15 eengezinswoningen, bestemd voor sociale verhuur. In dit artikel belichten we de diversiteit aan duurzaamheidsmaatregelen, die het complex naar het niveau BENG tillen.

Omdat het vanaf 1 juli 2020 pas verplicht is om BENG te bouwen, gaat woningcorporatie Domijn met de ontwikkeling van dit complex nu al verder dan de huidige standaard. De appartementen zijn speciaal gebouwd voor mensen met een middeninkomen en variëren in grootte van 65 tot 75 vierkante meter.

Vloerverwarming en bodemwarmtepomp

De toekomstige bewoners krijgen een woning met verschillende duurzaamheidseigenschappen. Zo is vloerverwarming toegepast, die staat aangesloten op een bodemwarmtepomp. Er wordt gebruikgemaakt van en gesloten bronsysteem met bodemlussen, waarbij energie uit het grondwater wordt onttrokken. Voordeel van een bodemenergiesysteem is dat er gelijkmatige afgifte van warmte en koude is. Er is naast vloerverwarming ook -koeling, wat het comfort in de zomer verhoogt.

Naast deze installatietechnische maatregelen is er aandacht voor de schil en de Trias Energetica. Er is gekozen voor een hoogwaardige schilisolatie, triple glas en luchtdichtheid. Om het binnenklimaat gezond te houden wordt balansventilatie toegepast met 100% verse buitenlucht. De bypass in de wtw [koelere buitenlucht wordt daardoor niet opgewarmd, red.] moet ervoor zorgen dat oververhitting in de zomer wordt tegengegaan.

Bewonerscommunicatie en betrokkenheid

Op het gebied van akoestiek is de geluidsbelasting van de installaties niet hoger dan 30 dB, gemeten in de verblijfsruimten. “Met luchtdichting klasse 3 (qv10 < 0,15) en tripleglas worden de woningen bijzonder stil”, laat projectleider Dirk Roskam weten. Bewoners worden meegenomen in het proces, om bewustwording over de nieuwe en duurzame woning te vergroten. “We vertellen in een vroegtijdig stadium dat hun nieuwe energiezuinige woning verschilt ten opzichte van traditionele woningen. We lichten toe wat de verschillen precies zijn en wat dat vraagt van de huurders.”

Goed informeren

Om de toekomstbestendigheid van de woningen tastbaar te maken, worden nieuwe bewoners naar de bouw meegenomen. Projectcoördinator Herwin ter Riet vult aan: “Zo kunnen we bijvoorbeeld laten zien hoe vloerverwarming werkt en hoe je ermee om moet gaan. Wij vinden het belangrijk dat onze huurders zich thuis voelen. Daarom zorgen we dat we voor, tijdens en na de verhuizing één op één aandacht schenken aan de bewoners en het gebruik van hun nieuwe woning. Aanvullend krijgen alle nieuwe huurders een brochure waarin alle faciliteiten en het gebruik ervan worden uitgelegd. Maar bovenal houden we het, waar het kan, graag simpel. Wonen in een energiezuinige woning is namelijk hartstikke fijn, goed voor het milieu én goed voor de portemonnee van onze huurders!”.

De oplevering van de nieuwbouwwoningen staat voor mei 2020 op de planning. Op de website van Domijn lees je meer over dit project en andere verduurzamingsinitiatieven van de corporatie.