KLM in de wolken met deze plafonds

Hoe Armstrong als leverancier van plafond- en wandoplossingen het cabinepersoneel van KLM een perfecte beleving op de grond biedt.

Schiphol krijgt eind 2019 de beschikking over een compleet vernieuwd trainingscentrum voor KLM-cabinepersoneel. In het gebouw 203X worden zowel theorie- als praktijklessen gegeven, wat zorgde voor specifieke eisen op het gebied van de plafonds en wandbekleding. Sander Griffioen (architect Sodexo Nederland) klopte voor de oplossing aan bij Armstrong Ceiling Solutions.

Griffioen ontwierp het nieuwe KLM-trainingscentrum 203X rond de belangrijke pijlers serving en safety. Het bestaande pand werd gerestyled, maar ook uitgebreid met verschillende trainingsruimtes. Jaarlijks krijgen duizenden korpsleden en nieuw personeel hier hun trainingen.

In de vliegtuigsimulatoren kunnen noodsituaties op realistische wijze worden nagebootst. Een serieuze aangelegenheid waarbij commando’s opgevolgd moeten worden. “Hinderlijk omgevingsgeluid of nagalm zijn dan uit den boze”, vertelt Griffioen. “Ik zocht naar een plafond- en wandoplossing met perfecte akoestische prestaties. Maar ook op esthetisch vlak had ik de nodige wensen. Armstrong Ceiling Solutions bleek daarvoor een uitkomst.”

Vliegtuigstrepen

Het trainingscentrum 203X is in een U-vorm gebouwd. In de linkervleugel is de entree gevestigd. Bezoekers worden hier geheel in KLM-stijl ontvangen. De felblauwe wand met patrijspoorten symboliseert het zijaanzicht van een vliegtuig. Ook aan het plafond is gedacht. Griffioen legt uit: “In dit pand krijgen duizenden corpsleden hun jaarlijkse training. Het was aan mij om hier een functioneel en toekomstbestendig gebouw van te maken.”

“In mijn ontwerp is veel ruimte voor thematiek. De schuine lichtlijnen in het plafonds bij de entree symboliseren de condensstrepen van vliegtuigen die zich aftekenen tegen de lucht. De lampen liggen als het ware in het plafond verzonken. Dankzij de blindbox van Armstrong Ceiling Solutions kun je de techniek integreren in het installatieprofiel. Hierdoor onttrek je lelijke bedrading aan het oog en kun je een mooie afwerking creëren.”

In de wolken

Via de ontvangstruimte worden de cursisten naar de trainingsruimtes geleid. Deze ruimte dient als visitekaartje. Ook hier komen bekende luchtvaartthema’s terug. Zo is de koffiecorner geïnspireerd op de KLM-huisjes die passagiers ontvangen na een vlucht. Griffioen hierover “In dit vertrek maken we ook een knipoog naar de vliegwereld. Maar bovenal ligt hier de nadruk op ontspannen. Even ontstressen voordat je een intensieve training in gaat.”

“Er was ruimte voor wat speelsheid. Het plafond kenmerkt zich door een afwisseling tussen hoogte en diepte. De vier ronde canopies hangen op verschillende hoogtes als cirkels boven de hoofden van de bezoekers. Als een wolkenveld. Het zorgt voor wat extra dynamiek. Naast het esthetische element hebben de canopies ook nog een akoestische werking. Omgevingsgeluid wordt perfect gefilterd.”

