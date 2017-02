Duurzame energie voor nieuw vakantiepark

Roompot Projects, de nieuwe ontwikkelingstak van Roompot Vakanties, ontwikkelt een nieuw vakantieresort in Nieuwvliet-Bad. Het park kent een divers scala aan duurzaamheidsmaatregelen.

Voor de bouw van het resort wordt vooral samengewerkt met partijen uit de regio. De investering van ruim € 125 miljoen komt voor een groot deel ten goede aan de regionale economie. Het park biedt een ruime diversiteit aan accommodaties, met grote kavels van gemiddeld 375 m2. Meer dan de helft van 166 accommodaties in de eerste fase is verkocht. Het park ligt vlakbij het strand en toeristische trekpleisters als Gent, Brugge, Knokke, Sluis, Cadzand en Breskens. In totaal komen er 562 accommodaties, waaronder 202 lodges, 40 beachhouses en 320 vakantiewoningen. Deze bieden ruimte aan 4 tot 16 personen. In de eerste fase worden 40 beachhouses, 63 woningen en 63 lodges opgeleverd.





Duurzaamheidsmaatregelen

Er worden duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd op de accommodaties. Het houtwerk is van Nederlands populierenhout, dat met een speciale behandeling tot duurzaam hardhout wordt gemaakt. Het grote centrumgebouw wordt energiezuinig gemaakt met zonne-energie. Daarnaast is op het park dynamische parkverlichting met bewegingssensor aanwezig en zijn er diverse oplaadpalen voor elektrische auto’s.

Inheemse beplanting

In de flora en fauna op het nieuwe resort komt vooral de zogeheten inheemse beplanting terug, zoals de Spaanse aak, zwarte els, zomereik, hazelaar, rode kornoelje, Gelderse roos en wilde liguster. Ook komen er faunavoorzieningen waarin dieren verblijven. De typisch Zeeuwse beplanting brengt ook bepaalde vogels en insecten die thuishoren in de omgeving weer terug, maar ook andere dieren als de vleermuis, ransuil, specht, zomertortel, kneu en ringmus.