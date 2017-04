Hotelketen geeft bij nieuwbouw hoge prioriteit aan duurzaamheid

Auteur: Frits van Wolveren

Van der Valk Hotel Heerlen staat nog enkele maanden in de steigers, voordat de nieuwbouw in september wordt betrokken. In januari 2016 verwoestte een brand het hoofdgebouw volledig.

De brand zorgde ervoor dat het hoofdgebouw, met daarin het restaurant en de keuken, onbruikbaar werd. Daarom werd het geheel gesloopt. Directeur Freek van der Valk besloot tot nieuwbouw en de bouw van een tijdelijk pop-uprestaurant.

Aluminiumprofielen voor tijdelijke behuizing

“Om de gasten zo goed mogelijk van dienst te zijn, is een tijdelijk pop-up-restaurant gebouwd, vertelt hotelmanager Kristien van der Valk. “Het is een semipermanente constructie bestaande uit standaard aluminiumprofielen, die neergezet zijn op een deel van de parkeerplaats bij het hotel. In een tijdsbestek van slechts 6 weken is het restaurant opgetrokken. De uitstraling van deze behuizing is echter zo professioneel, dat gasten lovend zijn over het tijdelijke à la carte restaurant De Valk Next Door.”

Duurzaam pop-up restaurant

Het pop-up-restaurant heeft een vloeroppervlak van 1.000 m2 met 325 zitplaatsen. Bij binnenkomst vinden de gasten de buffetten links en verder zijn er de ruimten voor live cooking bij het ontbijt, de lunch en het diner. Niek Vork van ingenieursbureau Palte vertelt dat de aluminium sandwichpanelen voorzien zijn van isolatiemateriaal met een hoge isolatiewaarde. “Omdat het parkeerterrein wat afliep, diende er een extra betonnen bak te komen. Deze vloer is opgevuld met duurzaam piepschuim, zand en bouwbestrating. Het interieur is voorzien van smaakvolle verlichting en grote natuurfoto’s afgewisseld met decoratiepanelen met natuursteen. De verlichting is uitgevoerd door Pro-Light uit Weert. De aluminium-sandwichpanelen zijn een product van Q-loods in Apeldoorn.” Het is de bedoeling dat het pop-up-restaurant op een andere plek komt als het zijn taak heeft volbracht.

Het pop-up restaurant De Valk Next Door

Nieuw hotel wordt 30% energiezuiniger

Bij de Van der Valk heeft de gelegenheid aangegrepen om het duurzaamheidsniveau van het hotel te verhogen. Volgens insiders legt de serre de link met nabijgelegen de oranjerie van kasteel Terworm. Ingenieursbureau Palte geeft aan dat het gebouw 30% energiezuiniger wordt. Zo is de nieuwe beglazing HR+++, komt er ledverlichting worden 312 zonnepanelen op het dak geïnstalleerd. Verder is een wko-installatie geplaatst en wordt de nieuwste techniek toegepast op het gebied van verwarming/koeling, gebouwbeheer energiemonitoring. Het watergebruik wordt beperkt door elektronisch aangestuurde kranen. Het hemelwater van het gebouw wordt opgevangen en gescheiden van het rioolwater. Het vloeit terug in het Geleendal. Hiermee gaat de hotelketen voor de GreenKey-erkenning Gold.

Nieuwe uitstraling dankzij ruim uitzicht

Ze verwacht dat het nieuwe restaurant in september 2017 gereed is. Dan kan het tijdelijke restaurant worden afgebroken om elders dienst te doen. De nieuwbouw weerspiegelt een totaal nieuw concept, afwijkend van de bekende ‘Van der Valk’-stijl. “Het nieuwe restaurant bezit een bijzonder grote serre met bijzonder veel ramen die uitzicht bieden op het natuurgebied waar kasteel Terworm ligt. Voor gasten is dat een verbetering. Eerst keken ze uit op de snelweg, nu hebben ze zicht op het groene struweel van het landgoed.” Het nieuwe complex bezit een verdieping met 7 multifunctionele zalen. Het dakterras geeft uitzicht op de omgeving. Al met al is het qua uitstraling een totaal ander gebouw dan er in maart 1979 is neergezet.