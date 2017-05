Energie- en klimaatmodule in Nul op de Meter-project

De eerste grote order voor Factory Zero is binnen: Dura Vermeer koos voor toepassing van de iCEM, een energie- en klimaatmodule die door Factory Zero is ontwikkeld en in productie is genomen.

Factory Zero richt zich volledig op de ontwikkeling van Nul op de Meter-concepten, in combinatie met vergaande industrialisatie. Daarvoor werkt ze samen met partijen als Mitsubishi, BASF en ABB. De order betreft ruim 100 energiemodules voor een NoM renovatieproject. Het contract werd ondertekend op de PROVADA.

Noodzakelijke monitoring

De iCEM (integrated climate and energy module) moet een gezond en comfortable binnenklimaat garanderen. De module moet volledig voldoen aan de voorwaarden van de wet Energie Prestatie Vergoeding en combineert installatietechniek, zon pv en noodzakelijke monitoring.

Naast de energiemodule die nu ontwikkeld is werkt Factory Zero ook aan een complete dak- en gevelmodule, waardoor binnenkort een complete woning-makeover geleverd kan worden. Doel is om dergelijke concepten eenvoudig en betaalbaar te maken.

“De toegevoegde waarde van Factory Zero is de rijke kennis van innovatie en techniek die daar gebundeld is”, vertelt divisiedirecteur André Köster van Dura Vermeer. “Dit in combinatie met de potentie van schaalgrootte om samen de doorontwikkeling op de NoM woningen verder te realiseren.”