Woongebouw met 280 studentenwoningen op Campus

Een 25 meter hoog woongebouw met 280 studentenwoningen is aan de start van het collegejaar opgeleverd. Blitta Gevelsystemen monteerde 471 Unidek SIPS gevelelementen in het gebouw op Campus Woudestein in Rotterdam.

Om het aantal woningen te kunnen realiseren binnen de bouwhoogte, zorgde architect Mecanoo Architecten voor een constructie van dragende kolommen en slanke vloeren. De lichte en constructief sterke Unidek SIPS gevelelementen werden toegepast, in combinatie met een aluminium gevelbekleding. Structural Insulated Panel System (SIPS) is een beproefde bouwmethode die in Amerika al sinds de jaren 50 wordt toegepast.

“Ten opzichte van traditionele hsb-panelen is Unidek SIPS lichter”, vertelt projectleider Frank Vergeldt van Blitta Gevelsystemen. “Een ander belangrijk verschil is dat overal in het SIPS-elementen een bevestiging te maken is.” Er werd gebruikgemaakt van een industriële manier van bouwen. Blitta bouwde namelijk de elementen in een hal bij Kingspan Unidek af, voorzien van kozijnen en de aanzet voor het zetwerk.

“Zo konden we in het werk de elementen snel en in één keer wind- en waterdicht plaatsen”, weet Vergeldt. “Unidek SIPS is een damp-opensysteem, dus hoefden we geen energie te steken in het damp-dicht maken van de naden vanaf de binnenzijde.”

Kingspan Unidek zat vroeg in het ontwerpproces aan tafel. Unidek SIPS leent zich volgens Martijn Meester, bouwkundig projectleider bij Mecanoo, goed voor integratie en samenwerking in een BIM-omgeving. “Zien dat alles past, scheelt veel controle”, geeft hij hierover aan. “Foutmarges kunnen op dit manier worden teruggebracht.” Verder halen de SIPS elementen bij een geringe bouwdiepte een hoge isolatiewaarde.