Hightech complex as a service

The Dutch Mountains moet het grootste houten gebouw ter wereld worden en eind 2020 open gaan. Het high-tech werk- en verblijfscomplex heeft allerlei innovaties en moet symbool staan voor de slimste regio ter wereld.

Het gebouw moet een nieuwe standaard neerzetten van duurzaam ontwikkelen en is maximaal zelfvoorzienend. De projectpartijen beogen gesloten kringlopen op het gebied van energie, water, afval en materialen. De ambitie is om het complex van massief hout te maken, vanwege positieve effecten op CO 2 -depositie.

The Dutch Mountains maakt gebruikt van een ecosysteem waarbij de gebruiker centraal staat. Het systeem stelt de gebruiker in staat om zo plezierig, comfortabel en gezond mogelijk in het gebouw te verblijven. Hierbij is het zo dat iedere gebruiker invloed kan uitoefenen op de eigen gepersonaliseerde omgeving. Het gebouw is data gedreven en ervaringsgestuurd.

Daarnaast worden veel verschillende onderdelen van het gebouw als een dienst aangeboden. Licht, warmte, voedsel, meubilair, installaties en zelfs delen van het gebouw worden als dienst geleverd. Hierdoor kunnen elementen met de tijd vervangen worden.

The Dutch Mountains is een initiatief van BLOC, Studio Marco Vemeulen en Urban XChange, met Strukton Worksphere als ontwikkelpartner.