BIM als businesscase, voor iedere bouwfase

Op 6 juni 2019 is het zover. Die dag kom je alles te weten over hoe je BIM gebruikt voor een succesvolle businesscase en wat je nodig hebt om BIM in iedere bouwfase te implementeren.

BIMmen is geen doel op zich. Je wilt met BIM efficiënter werken, minder fouten maken en (dus) betere prestaties leveren. Oftewel: je wil aantoonbaar waarde toevoegen en gaat geld verdienen met de toepassing van BIM. Tijdens het seminar BIM als Businesscase zetten we topsprekers op het podium en jagen we interactie aan met de zaal. Directeur Jacqueline Meerkerk van BIM Loket vertelt je meer over haar stichting, die zich heeft ontpopt als BIM-clubhuis en de beheerder is voor BIM-standaarden in de bouw. Samen met haar kijken we naar de waarde die BIM toevoegt in het bouwproces en wat we nog ‘nodig’ hebben om BIM in iedere bouwfase te implementeren.

BIM bij beheer en onderhoud

Leander van der Voet vertelt als mede-eigenaar van FIMBLE over de businesscase die nodig is om BIM in te zetten bij het beheer en onderhoud van gebouwen. Fimble en Sylryk zetten samen voor een aanbieder van zorgvastgoed een haalbare businesscase neer om bijna het gehele bezit in BIM te zetten.