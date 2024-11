Circulariteit stimuleren in de bouw

Door materialen en producten te registreren, krijgen ze een identiteit en wordt hun waarde inzichtelijk. Daarmee wordt het onder andere eenvoudiger om te voldoen aan wet- en regelgeving zoals EU Taxonomy en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). In dit artikel ontdek je hoe Madaster circulariteit in de bouw stimuleert.

Door materialen en producten in de gebouwde omgeving te registreren en te documenteren op een online platform, kan een alsmaar groter wordende afvalberg worden voorkomen. “Gebouwen worden zo grondstoffendepots” legt Jeroen Broersma, Managing Director Madaster Nederland, uit. “Madaster fungeert als een katalysator voor circulariteit in de bouw door data en inzicht te bieden in de samenstelling en herbruikbaarheid van materialen en producten in gebouwen. Via het platform kunnen gebruikers informatie uit BIM-systemen of Excel-bestanden importeren, waarna Madaster de materiaalimpact nauwkeurig berekent.”

Die gegevens worden vervolgens verwerkt in een materialenpaspoort, dat niet alleen inzicht geeft in de samenstelling, CO₂-uitstoot en losmaakbaarheid, maar ook in de economische waarde van grondstoffen. Gebouwen hoeven aan het einde van hun levensduur niet meer afgeschreven te worden naar nul; de waarde van de materialen die herbruikbaar zijn of gerecycled kunnen worden bepaalt de financiële restwaarde.

“Met actuele en gedetailleerde informatie kunnen betrokkenen gefundeerde keuzes maken, wat de drempel voor circulair bouwen verlaagt,” aldus Broersma. Zo biedt het platform de bouwsector concrete handvatten om materialen en producten slim in te zetten en de levensduur van gebouwen te verlengen. Het inzicht in de materiële, circulaire en financiële waarde helpt eigenaren om weloverwogen beslissingen te nemen in iedere levensfase van een gebouw, van ontwerp tot ontmanteling. Het realiseren van circulaire ambities wordt zo een stuk eenvoudiger.

Duurzaam ontwerp vanaf het begin

Een duurzame basis begint al in de ontwerpfase, en dat beseft Madaster goed. Door het ontwerp van een gebouw in het Madaster platform te registreren, krijgen architecten en bouwers direct inzicht in de milieu-impact. “Door al vroegtijdig de juiste keuzes te maken, kunnen gebouwen ontworpen worden die hun waarde behouden,” legt Broersma uit. Het materialenpaspoort brengt de levenscyclus van materialen en producten helder in beeld en bevordert de mogelijkheid tot demontage en hergebruik, wat de circulaire keten versterkt.

“Een gebouw dat is ontworpen voor hergebruik behoudt een hogere restwaarde, wat niet alleen financieel interessant is, maar ook de milieu-impact aanzienlijk verlaagt,” aldus Broersma.

Wet- en regelgeving eenvoudiger naleven

De transitie naar circulair bouwen wordt niet alleen gedreven door duurzame ambities, maar ook door nieuwe regelgeving. Met het Madaster-platform kunnen bedrijven gemakkelijker voldoen aan wetgeving zoals de EU Taxonomy en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Madaster biedt bovendien ondersteuning bij certificeringen zoals BREEAM en de MIA-subsidie, waarmee circulaire bouwprojecten financieel aantrekkelijker worden. Ook MPG-berekeningen worden ineens een stuk eenvoudiger. “We zien dat bedrijven dankzij de inzichten en rapportages in ons platform in één keer kunnen voldoen aan complexe regels en richtlijnen,” zegt Broersma.

Transparantie in de waardeketen

Eén van de grootste obstakels in circulair bouwen is het gebrek aan transparantie in de materiaalwaardeketen. Materialen die vandaag worden ingezet, verliezen hun waarde wanneer hun herbruikbaarheid niet wordt erkend. Madaster helpt deze uitdaging te overwinnen door waarde inzichtelijk te maken. “Wanneer de waarde van materialen bekend is, worden circulaire keuzes logischer en beter haalbaar, zelfs als de initiële kosten soms hoger liggen,” stelt Broersma. De data en tools op het platform maken de waarde en potentie van hergebruik zichtbaar, waardoor bedrijven makkelijker strategische beslissingen kunnen nemen en lange termijn kosten kunnen besparen.

De toekomst van circulair bouwen

Madaster ziet een toekomst waarin circulaire gebouwen de norm worden. Betrouwbare data vormt de basis voor elk ontwerp, en informatie over materiaalimpact wordt een vast onderdeel van het besluitvormingsproces in de bouw. “Op basis van ontwikkelingen in de markt, wet- en regelgeving en feedback van onze klanten blijven we ons platform door ontwikkelen. We vinden het belangrijk om de bouwsector te voorzien van de tools die ze nodig hebben om datagestuurde, duurzame keuzes te maken,” legt Broersma uit. Met deze visie werkt Madaster niet alleen aan technologie, maar bouwt het aan een nieuwe toekomst waarin materialen en producten oneindig beschikbaar blijven.

Door gebouwen te transformeren tot waardevolle grondstoffendepots, helpt Madaster de bouwsector stappen te zetten naar een duurzame toekomst. Hun inzet voor innovatie en samenwerking laat zien dat de circulaire transitie geen verre toekomst is, maar een concrete realiteit – als we de juiste tools en kennis inzetten.

