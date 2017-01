Circulair ondernemen en innovatie in hout

Op donderdag 2 februari vindt het jaarlijkse FSC Event plaats in het fort Castellum in De Meern, nabij Utrecht.

Gedurende het event zijn er diverse presentatoren die de deelnemers inspireren. Zo vertelt regionaal directeur FSC Centraal Afrika Mathieu Auger-Schwartzenberg over hoe FSC in kwetsbare tropische bossen in de Congo Basin het verschil maakt.

Wetenschapper Ronald Rovers gaat in op het bouwen in de toekomst. Daan Bruggink komt met een verhaal over biobased architectuur en de toepassing van duurzaam hout. Vervolgens is er de nodige interactie en verdieping in de ‘Speakers Corner’ met thema’s als circulair ondernemen, nieuw LCA-onderzoek, de link met sustainable development goals en innovatie in de hout- en papierbranche.

Meer informatie en aanmelden

Op 2 februari vindt het event plaats in Castellum in De Meern. Meer informatie over het FSC Event 2017 vindt u op de website van FSC. Aanmelden verloopt door een e-mail te sturen naar info@fsc.nl.