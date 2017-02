Platform voor materialenpaspoorten van start

Auteur: Tom de Hoog

Afgelopen week lanceerde de Madaster Foundation het gelijknamige platform voor materialenpaspoorten voor de hele vastgoedsector. Woordvoerder Thomas Rau maakte duidelijk hoe belangrijk het is informatie samen te brengen over de materialen in de gebouwde omgeving met het oog op de noodzakelijke circulariteit. Na de zomer moet een publieksversie beschikbaar komen.

“Madaster wordt de nieuwe standaard”, liet architect Rau weten. “Was 3 jaar geleden een materialenpaspoort nog niet in beeld bij banken, nu is het superhot. Het platform richt zich op de hele vastgoedsector, omdat we alle perspectieven faciliteren.” Hij vergeleek het momentum met de aankondiging van voormalige Amerikaans president John Kennedy in 1962 dat Amerikanen op de maan gaan landen. “Hij wist niet hoe, hij wist niet wanneer of wat het zou kosten. Maar hij wist: ‘We gaan het doen’.” Later die ochtend bleek dat Rau op zoek is naar 33 ‘Kennedy’s’ die ieder € 25.000 inleggen om de kern van het platform te realiseren.

Data geeft identiteit aan materialen

Rau: “Wat is afval? Dat is materiaal dat in de anonimiteit terecht is gekomen. Veel ‘afval’ wordt verbrand, maar dat is eigenlijk een ‘crematorium voor grondstoffen’. Hoe kunnen we dat voorkomen? Door alles een identiteit te geven en dus te documenteren, een paspoort te geven. Vandaar het materialenpaspoort: een idee dat we al 7 jaar geleden introduceerden. Vervolgens bestaat de gedachte dat we de toegang tot de materiaalpaspoorten moeten faciliteren, alsof het een bibliotheek is. Zo zijn we op een kadaster van materialen in vastgoed gekomen: Madaster. Dit wordt een publiek platform voor de hele vastgoedwereld, noem het de Burgerlijke Stand voor materialen.”

Koplopers steunen Madaster

Hij introduceerde 3 mensen die vanuit hun organisaties de hoge ambities van dit platform ondersteunen. Clemens Brenninkmeijer (REDEVCO): “Als belegger in vastgoed baseren we de cultuur in ons bedrijf op Planet, Profit en People. Daar voegen we altijd de vierde P aan toe en dat is Passie. Thomas Rau’s passie raakt ons en daarom besloten wij iets ermee te doen. Onze intentie is om bij de gebouwen die we beheren en (her)ontwikkelen materialenpaspoorten te laten opmaken en te kijken hoe circulariteit van materialen mogelijk is.” Heleen van der Vloed (Triocare i.o. voorheen manager MVO sector Zorg): “Er is een enorme hoeveelheid vastgoed in de zorgsector, care en cure. Als de waarde van al dat vastgoed in materialenpaspoort wordt opgenomen, geeft dat een kanteling in de zorgsector. Je hoeft immers niet meer af te schrijven naar 0.” Namens VolkerWessels nam Lars van der Meulen het woord: “Ik ben trots op mijn bedrijf, omdat ik geloof dat de bouwsector een bijdrage kan leveren aan fysieke alsook mentale gezondheid. Daarom dragen wij als VolkerWessels zowel met kennis als financieel graag bij aan dit initiatief van Thomas Rau en Pablo van den Bosch.”

Als VolkerWessels dragen we graag bij, met zowel kennis als financieel, aan dit initiatief van Thomas Rau en Pablo van den Bosch' Lars van der Meulen

Hoe werkt Madaster?

Pablo van den Bosch gaf een praktische toelichting op de werking van Madaster. Een servicebedrijf levert straks de diensten. “Het platform is ontwikkeld op basis van Microsoft-technologie, vanwege de onbeperkte schaalbaarheid. Het is naast intelligent ook logisch en praktisch. Iedereen op de wereld kan ermee werken zonder studieboeken te raadplegen.” Vervolgens toonde hij in een demo de toepassingen. Daarvoor koos hij onder meer het door Rau ontworpen nieuwe kantoor van Shimano Holding Europe. “Voor het uploaden van gebouwgegevens gaan we uit van de IFC-standaard voor BIM-data. Is de informatie geüpload, dan kunnen we die nader analyseren en zien hoeveel glas, beton, staal en hout in een gebouw worden toegepast. Op materiaalniveau zijn dan de kosten en de waarde van materialen te herleiden. Hergebruik van materialen kan eveneens worden herleid en wordt in percentages gepresenteerd. Een oud gebouw dat gerenoveerd wordt, krijgt zo ‘een nieuw paspoort’ in de Madaster-bibliotheek.” Gaat Madaster ook internationaal? “Er zijn gesprekken met enkele partijen die wereldwijd actief zijn met vastgoed. Dankzij onze keuze voor een foundation-structuur is het internationaal uit te rollen. Maar eerst moeten we ervaring opdoen en pilots draaien waaruit materialenpaspoorten tevoorschijn komen. Zo leren we al doende.”

Publieksversie voorzien voor september

Daarna richtte Rau zich opnieuw tot de aanwezigen: “We komen vandaag bij elkaar om 33 ‘Kennedy’s’ uit te nodigen. 3 hebben we aan u voorgesteld, nog 30 te gaan. Dat ze er komen, daarvan ben ik overtuigd. Dan gaan we de volgende stap doen: Madaster lanceren voor het grote publiek. Dat doen we in september dit jaar.” Het vragenmoment leverde onder mee de vraag op waarom Google Maps geen deel uitmaakt van Madaster. Van den Bosch: “Google Maps kan heel eenvoudig toegevoegd worden, maar het kijkt vanuit de ruimte en ziet niet van welke materialen objecten zijn gemaakt en hoeveel houten deuren een pand bevat. De kadastrale gegevens zijn wel degelijk opgenomen. Het Microsoft-platform is juist sterk in het maken van een koppeling met bestaande systemen, zoals Autodesk, Solibri en Archicad).” Op de vraag of er al een ‘overheid-Kennedy’ in beeld is, reageerde Rau: “Wij geloven in een veel sterkere overheid. Ze moet het raamwerk faciliteren om de levensvatbaarheid van samenleving in Nederland te borgen.”

De visie achter Madaster staat in het boek Material Matters, dat Thomas Rau en Sabine Oberhuber hebben geschreven . Kijk voor meer informatie op: Madaster.com.

Foto bovenaan: Thomas Rau (links) en Pablo van den Bosch (foto: Mirjam Verschoor)