Samenwerkingsovereenkomst voor hoogwaardig hergebruik

Duurzaamheid, hoogwaardig hergebruik en de verlenging van de levensduur van meubilair zijn centrale pijlers van een samenwerkingsovereenkomst tussen Universitair Medisch Centrum Utrecht en Gispen.

Per 1 april 2017 is Gispen de leverancier van circulaire inrichting van het UMC Utrecht, voor minimaal 5 jaar. Door de langdurige samenwerking kunnen beide partijen hun circulaire prestaties steeds verder verbeteren. Na een intensief aanbestedingstraject met circulariteit als uitgangspunt koos het UMC Utrecht voor Gispen als partner en huisleverancier.

De levering betreft zowel standaardmeubilair zoals diverse typen bureaus en bureaustoelen, vergadertafels- en stoelen en meer. Het contract heeft een looptijd van 5 jaar en kan daarna nog vijf keer met een jaar worden verlengd. “We denken mee met circulaire oplossingen voor het UMC Utrecht”, vertelt senior business manager Zorg bij Gispen. “We kunnen bijvoorbeeld, gebruikmakend van bestaande onderdelen van meubilair dat we in het verleden al op grote schaal leverden, nieuw meubilair ontwikkelen.”

Slim omgaan met oud meubilair

Een voorbeeld hiervan is de TM Doc, een werkplek voor specialisten die samen met een aantal ziekenhuizen werd ontwikkeld. Gispen werkt in het project nauw samen met de afdeling Hergebruik van het facilitair bedrijf van het UMC Utrecht. “Deze afdeling binnen het ziekenhuis is er volledig op gericht om zo slim mogelijk om te gaan met oud meubilair”, weet algemeen directeur Pieter Noorlander van Gispen. “Gispen presteerde goed op verschillende aspecten van onze aanbesteding”, vertelt senior inkoper Michiel Plancken van het facilitair bedrijf. “Ze hebben veel ervaring met het inrichten van ziekenhuizen.”