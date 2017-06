Circl: Circulaire Paviljoen met demontabele materialen

Voor het hoofdgebouw van ABN AMRO wordt op dit moment een Circulair Paviljoen gerealiseerd. Materialen die worden ingezet in het paviljoen met de noemer Circl zijn demontabel en opnieuw te gebruiken.

Het nieuwe gebouw moet het tekort aan vergaderplekken in het hoofdgebouw oplossen. De begane grond krijgt een restaurant en dient als ontmoetingsplek. De pakketvloer is gemaakt van oude meranti kozijnen. Onder de pakketvloer ligt een bijzondere vloer, bestaande uit stenen en zand om te stabiliseren, daarboven komt een kokosmat met daarboven een Phase Change Material (PCM) systeem.

Het toepassen van het PCM-systeem

Op de foto hierboven is PCM te zien, een materiaal dat ervoor zorgt dat het paviljoen weinig tot geen energie nodig heeft om de ruimtes te verwarmen en te koelen. Het materiaal zorgt voor opslag van warmte, dat op een later moment weer wordt afgestaan. Verwarmen en koelen verloopt door middel van een omkeerbare warmtepomp.

Materiaalhergebruik

Er zijn diverse voorbeelden van materiaalhergebruik in Circl. Zo hebben medewerkers van ABN AMRO 16.000 oude spijkerbroeken ingezameld die nu als materiaal voor het plafond worden gebruikt. Verder zijn de vergaderruimtes volledig gemaakt van hergebruikte kozijnen. De kozijnen komen uit oude kantoren, op de nominatielijst om te slopen.

Het projectmanagement en de verduurzaming van Circl is in handen van Duurzaam Gebouwd-partner TRAJECT Adviseurs & Managers. De Architecten Cie bekommert zich om de architectuur, BAM vormt de aannemer in dit project. Landschapsarchitect is DONKERGROEN.