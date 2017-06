Duurzame tegel met natuurlijke grondstoffen

De duurzame tegel ‘Cityscapes’ bestaat uit natuurlijke grondstoffen en 35% niet verder te recyclen glas. Het ontwerp van de tegel is uniek en geïnspireerd op M.C. Escher van Allt Studio door Basematters.

“Sinds 3 weken zijn ze leverbaar”, vertelt Tynke van den Heuvel van Basematters over de circulaire tegel. “Er zijn weinig bijzondere ontwerpen naast de doorsnee tegels van 60 x 60 cm. Vandaar het verfrissende ontwerp, dat geïnspireerd is op M.C. Escher.” De tegel is geschikt voor openbare ruimtes zoals pleinen, terrassen en paden, maar ook voor opritten en tuinen.

Een andere ontwikkeling vanuit Basematters is een modulair kleed. “Ik vond een kleed via Pinterest en wilde het in productie nemen, maar niemand stond daarvoor open omdat het een afstudeerproject is”, vertelt Van Den Heuvel over deze ontwikkeling. “We zijn op zoek gegaan naar de beste vilt- en lijmproducenten en zijn een samenwerking aangegaan met I-did Slow Fashion Movement.” I-did Slow Fashion Movement geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt coupeuse opleidingen. “We gebruiken gerecyclede kleding van KLM en het leger om tot het circulaire en modulaire kleed te komen.”

Meer informatie

Meer informatie over Basematters vindt u op de officiële website van de organisatie.