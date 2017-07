Opening van circulair testlab Amsterdam

Het PIT lab, een nieuw circulair testlab voor fit werken, ging vorige week officieel van start in Amsterdam Sloterdijk.

Het lab wordt een testcase voor gezond werken in circulaire architectuur. Effectief werken en fit naar huis gaan aan het einde van een werkdag staan centraal. Het PIT lab is een ontwikkeling van DOOR architecten, die de plek zelf gaan gebruiken als huisvesting.



De start van het lab werd ingeluid door het samenkomen van een breed gezelschap van founding partners. Noor Huitema van Copper8 daagde aan de hand van enkele prikkelende stellingen uit om over circulariteit in de praktijk te sparren.

Het lab wordt mogelijk gemaakt door founding partners Eigen Haard, Hemubo Bouw, Schipper kozijnen, Beelen, Robuflex Bouw, CBOX, Pieters Bouwtechniek en A3GEM. Ook Duurzaam Gebouwd-partner Alba Concepts is betrokken en heeft de circulariteit van het PIT lab wetenschappelijk doorgemeten met hun Building Circularity Index.



Samen met Desko ontwikkelt DOOR architecten de komende tijd het interieur circulair verder. Al het meubilair is geleend en onderdeel van het test lab. De ‘base-case’ is een strak

interieur van circulaire meubels, maar straks krijgen echt afgedankte tafels en stoelen hier een slim 2e leven door gezamenlijke productontwikkeling. Tegelijkertijd testen de gebruikers het gebouw en zichzelf. Gemeten wordt bijvoorbeeld gebruiksgemak, beweging, akoestiek, lichtniveau en luchtkwaliteit.



Tuin van BRET

Het PIT lab staat in de Tuin van BRET, het eerste circulaire en ambachtelijke bedrijventerrein van Nederland. Gericht op maximaal hergebruik van producten en grondstoffen: van verbruik naar gebruik, en van lineaire naar circulaire processen. Tuin van BRET is een initiatief van Studio Valkenier en samenwerking met Kerk van Bret, Studio Modderman, Poelmann art en Nordman