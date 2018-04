Duurzaam Gebouwd-partner gaat als eerste voor STIP-certificering

STIP heeft als doelstelling dat al het hout op de markt voor 100% afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Duurzaam Gebouwd-partner Berkvens gaat als eerste voor de certificering, waarmee de organisatie garandeert dat al het ingekochte hout FSC of PEFC is.

Berkvens zoekt continu naar verbetering van haar eigen milieu impact en hecht daarom veel waarde aan de inkoop van grondstoffen met een verantwoorde wijze van herkomst. De afgelopen jaren heeft Berkvens al gewerkt aan haar ambitie om 100% duurzaam in te kopen en na recent onderzoek bleek dat wij al voor 99% hout inkochten uit verantwoord beheerde bossen. “De laatste horde was een mooie uitdaging en met de komst van STIP dwong ons dit mede om het proces te versnellen”, geeft Pieter Fritz van Berkvens aan. “In potentie biedt STIP een aantal interessante voordelen wanneer het meer algemeen geaccepteerd wordt in de markt. Wij ondersteunen STIP dan ook en willen met deze certificering alvast aan alle stakeholders laten zien dat wij voor 100% duurzaam gaan!”

Duurzame houtinkoop lastig

“Vanuit het oogpunt van tactische en strategische inkoop zijn wij dagelijks bezig met duurzame houtinkoop”, vertelt Joris Garritsen van Berkvens. “We merken sinds vorig jaar dat duurzaam hout inkopen niet makkelijker wordt. Vooral de beschikbaarheid van roodhouten en hardhouten in combinatie met FSC wordt lastiger. Dit komt mede door de grote vraag vanuit China, waardoor de beschikbaarheid krimpt. Eén van deze moeizaam verkrijgbare houtsoorten mét de FSC claim is merbau. Merbau wordt voor een specifieke oplossing toegepast binnen Berkvens. Dit was vanuit duurzaamheid de grootste uitdaging.”

Berkvens heeft als bedrijf nu de extra stap gezet om ook echt 100% verantwoorde inkoop te kunnen claimen. De klanten van Berkvens weten nu op voorhand dat er verantwoord hout is verwerkt en de leverancier van deursystemen draagt door de extra inspanning bij aan een grotere vraag naar gecertificeerd materiaal en dus meer verantwoord beheerde bossen.

Geen vervanging

“STIP is natuurlijk geen vervanging voor FSC”, geeft Fritz nog aan. “Als organisatie zijn en blijven wij FSC gecertificeerd. Daarboven op zien wij STIP als duidelijk statement naar de markt om aantoonbaar te maken dat je als organisatie 100% duurzaam hout inkoopt, ook potentiele grote voordelen op administratief niveau, de beheersing van de grondstof stromen intern als eveneens de beschikbaarheid van gecertificeerd hout zoals mijn collega aangaf bieden interessante uitgangspunten op de langere termijn’’.

Milieu-impact minimaliseren

Directeur Henk Dibbets van Berkvens vult aan: ‘’Wij willen niet wachten totdat STIP is goedgekeurd door de staatssecretaris, zeker gezien TPAC al een positief advies heeft uitgebracht. Wij willen nu al laten zien aan de buitenwereld en onze opdrachtgevers dat wij verantwoordelijkheid nemen en afleggen. Dit doen wij vanuit het gedachtegoed dat je als bedrijf een verplichting hebt om je milieu-impact te minimaliseren. Dat we dit nu via STIP deels aantoonbaar kunnen maken helpt natuurlijk! En indien dit vergt dat we ons eigen aanbod moeten aanpassen, doen we dat.’’