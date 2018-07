Prefab betonfabriek behaalt CSC-brons

Prefab Beton Vebo BV heeft het CSC-brons certificaat ontvangen van Kiwa. Het certificaat levert het bewijs dat betonproducten, betonmortel en grondstoffen voor beton op een duurzame en verantwoorde manier worden geproduceerd.

Uit de audit werd duidelijk dat Vebo hoog scoort op het gebied van verantwoorde herkomst van materialen en grondstoffen, milieumanagement en reductie van milieubelasting en hergebruik. De organisatie beschikte eerder al over het ISO 14001 certificaat en spreekt nu de ambitie uit om op het gebied van duurzaamheid en circulariteit zich verder te ontwikkelen en zich te profileren als onderscheidend in de markt.

Vebo behaalde de brons-certificering. Er zijn in totaal 4 niveaus om op te scoren binnen CSC: brons, zilver, goud en platina. De certificering wordt uitgevoerd door onafhankelijke certificerende instellingen zoals Kiwa. Lees meer over CSC in het partnerprofiel van Betonhuis of lees een eerder gepubliceerd artikel over CSC.

Foto bovenaan: Jos van de Glind, Klaas Huijgen, Reinier van Aalsburg, Arjen van der Drift (Kiwa), Jonno Voets en Jack van Diermen.