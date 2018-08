Zou jij een gebruikte cv-ketel huren?

Veel huishoudens gaan nog niet over tot het huren van een gebruikte cv-ketel. Dat blijkt uit een onderzoek over de circulaire economie.

Technisch dienstverlener Feenstra liet het onderzoek uitvoeren. Hierbij werd onder andere de vraag gesteld of panelleden het afval geheel of gedeeltelijk apart inzamelen en aanbieden. Dat blijkt ruim 95% van de leden te doen. Een belangrijke stimulans om dit te doen is dat het scheiden van afval eenvoudiger is geworden.

Opmerkelijk is dat de meeste deelnemers aan het onderzoek kritisch zijn over het gebruik van gereviseerde onderdelen in nieuwe producten. Voor 70% is het acceptabel als het product goedkoper wordt aangeboden of als de onderdelen minstens zo goed zijn of zelfs beter. 15% van de ondervraagden geeft aan dat een nieuw product geen gereviseerde onderdelen mag hebben. Bijna 40% van de mensen vindt dat het gebruik van gereviseerde onderdelen alleen kan als de garantie op de reparatie minstens zo lang is als gebruik van een nieuw onderdeel.

Een kwart van de ondervraagden vindt dat een gebruikt product een lagere huurprijs moet hebben dan een nieuw product. Als het de cv-ketel betreft, dan is de consument ook erg kritisch. 48% van de leden van het Feenstra bewonerspanel staat niet open voor het huren van een gebruikte cv-ketel.