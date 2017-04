Nijpels ontvangt Nationaal Warmtenet Trendrapport

Op 19 april 2017 werd het eerste Nationaal Warmtenet Trendrapport uitgereikt aan voorzitter Ed Nijpels van de SER Borgingscommissie Energieakkoord. Het rapport bevat onder andere een enquêteonderzoek over de warmtenetbranche, branchecijfers.

De initiatiefnemers voor het realiseren van het trendrapport zijn Eneco, Ennatuurlijk, Eteck, HVC, NUON en Stadsverwarming Purmerend. Het rapport is bedoeld voor politici, beleidsmakers en marktpartijen die actief op zoek zijn naar verduurzaming van bestaande- en nieuwbouw, utiliteit en industrie.

Nederland heeft meer dan 230 warmtenetten, in nagenoeg alle 35 grootste gemeenten hier. De netten bedienen 317.000 huishoudelijke klanten, ofwel 5% van het aantal woningen. Daarnaast leveren de netten warmte aan kantoren, retail, industrie en glastuinbouw. Als gevolg van het klimaatbeleid en uitfasering van aardgas verwacht de sector een sterke groei.

Verder toont het rapport aan dat de potentie duurzame warmte voldoende is om de totale Nederlandse warmtevraag te verduurzamen middels warmtenetten. Naast biomassa en WKO zal met name de toepassing van geothermie zorgen voor verduurzaming van de warmtevraag. De sector verwacht een groei van het aantal warmtenetten en aansluitingen, met name in stedelijk gebied en verduurzaming van de bronnen van de warmtenetten.

Trendrapport downloaden

Het Nationaal Warmenet Trendrapport is een initiatief van Eneco, Ennatuurlijk, Eteck, HVC, NUON en Stadsverwarming Purmerend. Het Trendrapport is kosteloos te downloaden op de website van het Warmtenet Trendrapport.