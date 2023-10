CO2-neutraal Ikazia Ziekenhuis dankzij zonne-energiesysteem distributiecentrum

Vanaf november voorziet het distributiecentrum Panattoni Park Heerlen de lokale huurder JD Sport en externe organisatie Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam van groene stroom. Sunrock transformeerde de 65.000 vierkante meter dakoppervlakte van het duurzame distributiecentrum in Heerlen tot een zonne-energiesysteem. Vanaf november 2023 is dit operationeel.

Niet alleen JD Sports en Izakia Ziekenhuis maken straks gebruik van de duurzaam opgewekte energie: zo’n 2.000 omwonenden én het bedrijf Froster uit Waalwijk hebben profijt. Dankzij de opwekking op het dak van het distributiecentrum van Panattoni, dat BREEAM-NL Very Good is gecertificeerd, zijn diverse locaties voorzien van de energie.

Izakia Ziekenhuis wil naar 100% groene stroom en gebruikt daardoor niet alleen de zonne-energie van het dak van Panattoni Park Heerlen: ook is er een overeenkomst met Euro-Rijn uit Rotterdam. De opbrengst van beide ‘leveranciers’ is samen goed voor ruim 30% van het totale elektriciteitsverbruik, waarbij de overige 70% afkomstig is van windmolens. Aanjager duurzaamheid Matthijs de Vroed van Izakia: “Alle ziekenhuizen hebben een hoog energieverbruik. Denk niet alleen aan verlichting en verwarming, maar vooral aan luchtbehandelingsinstallaties, pompen en onderzoeksapparatuur.”

Samenwerkingspartners

Volgens Matthijs is het niet mogelijk om de energie via het eigen dak op te wekken. “Daarom is de combinatie van wind- en zonne-energie, opgewekt op andere locaties, de perfecte oplossing om toch op 100% groene energie te functioneren.” De samenwerkende partijen bij deze overeenkomst zijn: Het ziekenhuis Ikazia, Sunrock als projectontwikkelaar van de zonnedak projecten, Euro-Rijn Group en Panattoni als logistiek vastgoed ontwikkelaar wiens daken worden gebruikt voor de opwek van de energie, Eneco als tussenpartij voor de levering en Intrakoop voor de procesbegeleiding.

Lokaal opgewekte groene stroom

De behoefte aan decentraal opgewekte groene stroom groeit. Dat ziet ook algemeen directeur Jeroen Gerritsen van Panattoni: “De beschikbare ruimte voor duurzame energieprojecten is beperkt. Onze huidige en toekomstige ontwikkelingen bieden ongeveer 750.000 vierkante meter ruimte voor zonnedaken, waarmee we tienduizenden huishoudens van lokaal opgewekte groene stroom kunnen voorzien.” Door netcongestie is de teruglevering van duurzame energie niet altijd mogelijk. “Dat is ook zo bij dit project in Heerlen. Zonde, want deze groene energie is hard nodig om de energietransitie te versnellen. Onze daken zijn er klaar voor!”

Vermindering CO2-uitstoot