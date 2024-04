Gemeente Westland zet in op energie-efficiëntie

Voor het gemeentehuis van gemeente Westland lag de kans om energieverbruik in kaart te brengen. Het verbruik van gebouwgebonden apparaten was al inzichtelijk, maar bij kantoorapparatuur was dit nog niet het geval. Hoogste tijd om dit aan te pakken.

ABB hielp gebouwbeheerder VolkerWessels bij het advies, de ondersteuning en de implementatie van de installatie. VolkerWessels Vastgoedbeheer is langdurig verantwoordelijk voor het facilitair beheer van het pand en energiebesparing is de komende jaren een belangrijk thema. Dat komt onder andere doordat het energieverbruik in rijkskantoren met 50% moet verminderen in 2030, ten opzichte van 2008.



Derk Burggraaf, contractmanager bij VolkerWessels en verantwoordelijk voor het gebouwbeheer van Gemeente Westland, vertelt: ''We zijn de komende vijfentwintig jaar verantwoordelijk voor het gebouwbeheer van Gemeente Westland. Met oog op de toekomst, willen we het pand in goede conditie houden. Daar hoort ook energiemanagement bij. Met de hulp van ABB kunnen we dit realiseren en het gebouw toekomstbestendig maken.''

Realtime inzicht

Realtime inzicht in kantoorapparatuur zoals printers, stopcontacten en ict-apparatuur is essentieel om energie te besparen, zeker als het verbruik variabel is. Derk vertelt waarom: “De voornaamste reden dat het verbruik variabel is, is omdat het aantal aanwezige medewerkers varieert. Door het vele thuiswerken is een inschatting van het energieverbruik lastig. Door diverse groepen in de verdeelkasten te bemeteren, volgen we het energieverbruik realtime. Hiermee nemen we bewuste en actuele beslissingen om energie te besparen en kunnen we de afrekening duidelijk verantwoorden.''

Energiemanagementsysteem

De componenten die energie-efficiëntie en een heldere financiële verantwoording realiseren, is het energiemanagementsysteem System pro M. Derk: ''Hiermee creëren we grip op het energieverbruik in zowel sub- als eindverdelers. Het energiemanagementsysteem System pro M SCU 100 meters hebben we gemonteerd op de installatieautomaten van Gemeente Westland, zodat deze data van stroomsensoren verzamelt. Met deze sub-bemetering is er een totaaloplossing ontstaan die niet alleen energie-efficiënt is, maar ook schaalbaar en flexibel'', vertelt Jan van de Maat van ABB.

Demonstratie

Het advies vanuit ABB was om sensoren (open core tm 80 A en gesloten core tm 160 A) op subgroepen te plaatsen die gekoppeld zijn aan gebruikersapparatuur. Vervolgens werd de vertaalslag van de installatietekeningen naar een prototype installatie gemaakt. De beoogde oplossing werd gepresenteerd vanuit een demonstratiekoffer. Jan: ''Een installatie zoals deze is vaak zo complex, dat het prettig werkt om de installatie te zien. Nu zie je meteen een 3D dimensie van diepte en grootte. Ook maken we in deze installatie gebruik van een master-slave functie tussen de energie-controllers.''

Yoran den Hertog, Projectleider VolkerWessels Vastgoedbeheer, vult aan: ''ABB heeft ons meerdere keren ondersteund. Jan was onze sparringpartner tijdens het complete traject: vanaf de materiaalkeuze, tot aan de inbedrijfstelling en ondersteuning. We hebben onze uitdagingen, wensen en kennis kenbaar gemaakt en Jan voegde daar zijn expertise vanuit ABB aan toe. Deze synergie zorgde voor een succesvol project. Ook was de demonstratie een fijn hulpmiddel om de installatie te begrijpen.''