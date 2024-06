Duurzame en herbruikbare materialen voor nieuwe sporthal

Een nieuwe sporthal met aangrenzende horecavoorzieningen komt in de nieuwe wijk Lincolnpark in Hoofddorp. Overdag wordt deze gebruikt door de twee nabijgelegen scholen en op termijn, in de avonduren en weekenden, maken plaatselijke verenigingen er gebruik van.

“De nieuwe sporthal in Lincolnpark is een fantastische ontwikkeling voor de sportbeoefening in onze gemeente," zegt wethouder sport Mariëtte Sedee. "Er komen veel inwoners bij en er is een grote behoefte aan sporthallen in onze gemeente. De combinatie met woningen en horeca zorgt voor een aantrekkelijk, levendig centrum in de nieuwe wijk Lincolnpark.”

Ambitie

Voor Lincolnpark, waar de sporthal komt, staan sociaal duurzame, energie-neutrale en circulaire ambities centraal. Deze ambities, zoals Nul op de Meter, gelden ook voor de bouw de bouw van de sportaccommodatie.

Herbruikbare materialen

Bij de bouw van de sporthal worden materialen gebruikt die lang meegaan en weinig onderhoud nodig hebben. De gemeente kiest materialen die zowel praktisch als mooi zijn, met de nadruk op duurzaamheid. De aannemer gebruikt zo min mogelijk materialen, maar zorgt dat de kwaliteit goed blijft, en kiest voor herbruikbare en milieuvriendelijke mogelijkheden. Aan het einde van hun levensduur kunnen de materialen opnieuw gebruikt worden.

Voorziet in grote behoefte

De start van de bouw staat gepland voor 2025. De nieuwe sporthal is naar verwachting in 2026 gereed, de oplevering is in datzelfde jaar.

