Opleiding besteedt aandacht aan gedragsverandering en praktijkcasus

De opleiding Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde Omgeving (B.E.G.O.) voegde de modules ‘Weerstand wegnemen’ en ‘Gedragsverandering in de energietransitie en toepassing in een praktijkcasus’ toe. Duurzaam Gebouwd vraagt Martin Dunnink, adviseur Energie bij Nieman Raadgevende Ingenieurs en docent van de opleiding, waarom specifiek deze modules zijn toegevoegd.

De opleiding B.E.G.O. heeft een actueel thema als doelstelling: basiskennis en handelingsperspectief voor de verduurzaming en de energietransitie in de gebouwde omgeving. Alle modules geven verdieping in een specifiek vakgebied. Daarnaast maken de deelnemers kennis met andere disciplines.

Diversiteit aan onderwerpen

Zo krijgen ze een introductie over het belang, het beleid en de techniek rondom de energietransitie. Duidelijk wordt hoe de wijkgerichte aanpak in het Klimaatakkoord eruitziet en wat de warmteplannen zijn. Ze leren over de energiesystemen van de toekomst en duiken in energieconcepten en bijbehorende technische consequenties op woningniveau.

Toegevoegd is een module die ingaat op hoe je omgaat met mogelijke weerstand. De opleiding zorgt daarbij dat deelnemers het gesprek kunnen aangaan en gedragsverandering kunnen realiseren. De opleiding wordt afgesloten met een praktijkcasus waarin de inhoud van alle modules de revue passeert. De deelnemers worden uitgedaagd om met elkaar de energietransitie in een woonwijk integraal op te lossen.

Om met elkaar aan deze uitdagende opgave te werken is een essentiële pijler van de opleiding de discussies die loskomen. Deze zorgen ervoor dat de deelnemers een bredere kijk krijgen op de energietransitie. Dat beaamt ook projectleider wijkgerichte aanpak Jochem Uithoven: “We hebben veel geleerd, gediscussieerd en nieuwe inzichten opgedaan.”

Toevoegingen

Aan het huidige aanbod zijn twee nieuwe modules toegevoegd. De eerste richt zich op het wegnemen van weerstand en het stimuleren van gedragsverandering. Docent Marlien Sneller van Squarewise richt zich in deze module op hoe je weerstand wegneemt en bewoners stimuleert om mee te gaan in de veranderingen die de energietransitie met zich meebrengt.

Gedragsverandering is een bepalende factor om projecten te laten slagen, want: bij weerstand worden ambities ingeperkt, komt de verduurzaming niet uit de verf of – in het ergste geval – kan een renovatie geen doorgang vinden.

Gedragsverandering in de praktijk

Daarom leren de deelnemers van Marlien hoe ze deze gedragsverandering in de praktijk teweeg kunnen brengen bij bewoners die weerstand ervaren. Bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten met bewoners, waar kritische vragen worden gesteld over de impact van een verduurzaming. Ze gaat in op de weerstand die naar voren komt en geeft verschillende opties om daar adequaat op te reageren. Martin vult aan: “Deelnemers ontdekken hoe ze het gesprek kunnen aangaan en op welke manier ze duidelijk kunnen maken wat de voor- en nadelen zijn van de verduurzaming. Transparantie is hierbij essentieel.”

Ook de afsluitende module met de praktijkcasus is vernieuwd. Hier draait het om samenwerking en het toepassen van het geleerde tijdens de opleiding. Martin: “In deze module komt alle kennis samen die de deelnemers hebben opgedaan. Gezamenlijk werken we een casus uit, die te maken heeft met versnelling in de energietransitie.”

Toekomstbestendige verduurzaming

In die casus komt de centrale vraag naar voren om met voorstellen te komen die leiden tot een toekomstbestendige verduurzaming. Ga je bijvoorbeeld voor de all-electric route met lucht-water warmtepompen, kies je voor een oplossing op wijkniveau of is een hybride aanpak wenselijker? En waarom kies je daarvoor?

Martin: “We denken samen na over wat de techniek op wijk- maar zeker ook op woningniveau, betekent en wat de voor- en nadelen zijn. Ook komen eerder geleerde lessen over het weghalen van weerstand hier weer aan de orde. Aan het einde van de module én de opleiding heb je alle kennis in huis om deze weloverwogen beslissingen te nemen en in de praktijk aan de slag te gaan, samen met alle andere deskundigen die in dit mooie vakgebied al werkzaam zijn.”

Enthousiast geworden? Op deze pagina lees je meer informatie over de opleiding, ontdek je de inschrijfmogelijkheid en lees je wat eerdere deelnemers van de opleiding vinden.