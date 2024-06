Eerste woongebouw voor gebiedsontwikkeling Hero van Breda

Gezondheid en duurzaamheid zijn speerpunten van de gebiedsontwikkeling Hero van Breda. Voor de realisatie van het eerste woongebouw ‘De Meeker’ ondertekenden a.s.r. real estate en AM een overeenkomst.

De ondertekening vond plaats op de Provada 2024, die in het teken stond van ‘Real Connections, Real Value’. Het woongebouw De Meeker dat a.s.r. real estate namens het ASR Dutch Core Residential Fund aankocht van AM, telt 102 appartementen waarvan 78 huurappartementen in het middensegment en 24 vrije sector huurwoningen.

Hero van Breda wordt een groenstedelijke woonomgeving en gezonde buurt, gericht op bewegen en ontmoeten. Er gaat aandacht uit naar de invulling van een hoogwaardige openbare ruimte. Bewoners worden verleid om (meer) te bewegen en elkaar te ontmoeten door een aantrekkelijk, groen en autoluw binnengebied met veel ruimte voor interactie, sport en ontspanning. De buurt krijgt een eigen huiskamer, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en vanuit de opgerichte bewonersvereniging Hero van Breda worden diverse activiteiten georganiseerd en wordt het deelmobiliteitsconcept beheerd.

Toekomstbestendige materialen

Naast gezondheid is ook duurzaamheid een belangrijk speerpunt van deze gebiedsontwikkeling. De Meeker wordt aangesloten op stadsverwarming en krijgt zonnepanelen. Bij de realisatie van de woningen wordt gebruik gemaakt van toekomstbestendige en duurzame materialen. Wethouder Arjen van Drunen (wonen en gezondheid): “Het karakter van deze nieuwe wijk sluit uitstekend aan bij de visie van Breda op wonen in de toekomst. Wonen in een buurt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en naar elkaar omkijken. Waar bewoners samen eigenaar worden van de huiskamer van de wijk en waar een autoluw binnengebied ervoor zorgt dat er ruimte is om te spelen en bewegen. Zodat de bewoners de groene en gezonde stad ook echt samen kunnen beleven”.

“Voor huurders is Hero van Breda een zeer aantrekkelijke locatie en voor ons een mooie aankoop die uitstekend past in de strategie van het woningfonds, door onder andere de locatie en de verhuur in het middenhuursegment. Met de toevoeging van nieuwe woningen kunnen we een thuis bieden aan een brede doelgroep op een plek waar veel behoefte is aan nieuwe woningen”, aldus Robbert van Dijk, fund director van het ASR Dutch Core Residential Fund.

Partners

De nieuwbouw is een initiatief van gebiedsontwikkelaar AM met partners a.s.r. real estate (vastgoedvermogensbeheerder), gemeente Breda, Diederendirrix (architect) en BAM Wonen (realisatie). Deze partners delen dezelfde visie: het creëren van een nieuwe plek voor de stad Breda, waarbij men gaat wonen in de gezondste wijk van Breda.

Startbouwimpuls

De door de gemeente Breda bij het Rijk aangevraagde Startbouwimpuls maakte de realisatie mede mogelijk. Wethouder Eddie Förster van Stedelijke Ontwikkeling illustreert: “Na jaren van plannen en overleggen gaat het eindelijk beginnen. Dat er nu op korte termijn echt gestart kan worden met de bouw is goed nieuws voor de ontwikkelaar, maar ook voor al die mensen die een woning zoeken. Dit wordt een mooie groene wijk, met karakteristieke architectuur die een knipoog maakt naar het industriële karakter van het voormalige Hero-terrein.”