Onderzoek: “2025 is doorbraakjaar voor thuisbatterijen en energiemanagement”

De terugverdientijd van zonnepanelen staat onder druk, maar een onderzoek van energieleverancier Sunergy laat zien dat er kansen zijn voor thuisbatterijen en energiemanagement. De leverancier van energie noemt 2025 zelfs hét doorbraakjaar.

Zonnepaneeleigenaren willen, aldus oprichter van Sunergy Rolf Heynen, "financieel zo min mogelijk afhankelijk zijn van energieleveranciers, netbeheerders en de belastingdienst." Zij bereiken dit door "zelf opgewekte elektriciteit van de zonnepanelen zoveel mogelijk zelf te gebruiken met behulp van een thuisbatterij en EMS, wat de zelfconsumptie sterk verhoogt."

Deze inzichten komen uit de vandaag door Sunergy gepubliceerde whitepaper 'Van zonnepanelen naar totaalenergie: de essentiële gids voor toekomstgerichte installateurs over thuisbatterijen, energiemanagement en energie'. In dit whitepaper heeft Sunergy voor de zonnepaneeleigenaar alle soorten energiecontracten en thuisbatterijen op een, volgens Rolf, "zo objectief mogelijk wijze" doorgerekend met drie opvallende conclusies.

Slimme investering

Ondanks recente discussies over de rendabiliteit van zonnepanelen, toont de whitepaper aan dat investeren in zonne-energie nog steeds financieel voordelig is. Met de juiste combinatie van technologieën en contracten kunnen huishoudens hun elektriciteitskosten met wel 30 procent verlagen. De terugverdientijd voor zonnepanelen kan worden verkort tot slechts 7-9 jaar bij gebruik van een dynamisch energiecontract.

Thuisbatterijen als toekomst

Een van de meest opvallende bevindingen is dat de combinatie van een thuisbatterij met een Energie Management Systeem (EMS) de zelfconsumptie van zonne-energie kan verhogen tot 65-70 procent. Dit slimme systeem optimaliseert het energiegebruik door energie op te slaan wanneer de prijzen laag zijn en te gebruiken of verkopen wanneer de prijzen hoog zijn. Deze strategie kan de terugverdientijd van een thuisbatterij verkorten tot slechts 6-8 jaar.

Dynamische energiecontracten

Dynamische energie is de snelstgroeiende contractvorm voor consumenten. De energiekosten liggen gemiddeld 56 procent lager dan een variabel tarief. Daarmee kan de consument, en volgens de whitepaper specifiek ook de zonnepaneeleigenaar, honderden euro's per jaar besparen door over te stappen. Bovendien worden voor de zonnepaneeleigenaar geen vaste terugleverkosten in rekening gebracht.

Download de whitepaper

De whitepaper ‘Van zonnepanelen naar totaalenergie' is hier gratis te downloaden via de website van Sunergy.