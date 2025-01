In de explainer ‘Carbon budget for the built environment’ leer je alles over hoe we kunnen bouwen binnen de planetaire grenzen, zodat we binnen het CO 2 -budget blijven.

Abonneer je op ons Youtube-kanaal:

In de video wordt de uitdaging geschetst: “Er zijn te weinig woningen, kantoren moeten worden gerenoveerd en ook wegen en bruggen zijn aan vernieuwing toe. Ondertussen warmt de aarde op en stoot bouwen CO 2 uit, een belangrijke oorzaak voor de opwarming van de aarde.”

Binnen budgetten blijven

Daarom moet de sector de CO 2 -uitstoot beperken, zo kun je in de video zien. “Daarom moeten we binnen de budgetten blijven. Ieder bouwwerk of renovatie slokt een deel van dit budget op, waardoor de anderhalve graad opwarming sneller in zicht komt. Tegelijkertijd is er een groot woningtekort.

Bekijk de complete video, gemaakt door Metabolic, Copper8, Nibe en Alba Concepts om meer te weten te komen.