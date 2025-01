Achmea koopt oudere huurwoningen en verduurzaamt

Als eerste financieel dienstverlener koopt Achmea oudere, slecht geïsoleerde huurwoningen, om deze te verduurzamen. Hiervoor investeert ze in eerste instantie 50 miljoen euro.

Foto boven: Daphne de Kluis, lid Raad van Bestuur bij Achmea, bron Achmea

Het gaat om woningcomplexen die Achmea gaat overnemen van zakelijke partijen, zoals beleggers en woningcorporaties. Deze woningen gaat het bedrijf Paris Proof maken. Hiervoor worden dak, gevel en vloer geïsoleerd en komt overal in de woning HR++ glas. Daarnaast worden gasgestookte installaties vervangen door een elektrische warmtepomp of vindt een aansluiting op het warmtenet plaats. Deze maatregelen moeten niet alleen leiden tot een lagere CO 2 -uitstoot per woning, maar ook tot meer huurcomfort en minder energielasten voor de huurders. Ondanks een huurverhoging om de verduurzamingskosten te dekken, is de inschatting dat de totale woonlasten gelijk blijven of licht dalen.

Financiering

Om deze verduurzamingsmaatregelen te financieren, investeert de financieel dienstverlener in eerste instantie 50 miljoen euro in het nieuwe Achmea Dutch Residential Impact Fund (Adrif), dat wordt beheerd door dochterbedrijf Achmea Real Estate. Achmea nodigt andere institutioneel beleggers, zoals pensioenfondsen, uit om mee te doen in dit fonds. Het Adrif-fonds kan daardoor groeien tot een omvang van 1 miljard euro in 2030.

Daphne de Kluis, lid Raad van Bestuur van Achmea: “We staan met elkaar voor een enorme opgave als het gaat om het verduurzamen van bestaande woningen in Nederland. We moeten hier voortvarend mee aan de slag en dit vereist aanzienlijke investeringen. Met onze investering zetten wij de eerste stap.”

Rendement

Achmea heeft de verwachting dat Adrif een financieel rendement heeft van gemiddeld 6 procent per jaar voor de deelnemende beleggers. Dat bestaat uit de directe huurinkomsten plus de verwachte waardestijging van de huurwoningen.

Tekst: Tim van Dorsten