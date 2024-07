Nieuwe Nul op de Meter-woningen in Herwijnen-Oost

Negen maanden na de start van de bouw zijn 26 energiezuinige en duurzame woningen in de nieuwbouwwijk Herwijnen-Oost opgeleverd. Bij de bouw van de woningen is extra aandacht voor milieu en klimaat. Alle woningen zijn Nul Op de Meter. “Klimaatadaptieve maatregelen, zoals extra voorzieningen voor waterberging en hergebruik van water, zijn standaard toegepast”, zegt Wethouder Jacoline Hartman.

Natuurinclusieve tuinen

De ambitie is om kopers te verleiden tot de aanleg van een natuurinclusieve tuin, zegt Lauran van Poppel, projectontwikkelaar bij Puyck Ontwikkeling: “Veel bewoners van nieuwbouwwoningen kiezen er helaas voor om hun tuin voor een groot deel te betegelen. Meestal is gemak en/of gebrek aan kennis de belangrijkste overweging.” Om bewoners van de nieuwe woningen uit te nodigen om hun tuinen meer natuurinclusief in te richten en te ondersteunen bij het creëren van een groenere tuin, verstrekt Puyck naar keuze gratis insectenhotels of vogelhuisjes.

Volgens Puyck wordt men gelukkiger van een levendige en kleurrijke natuur. “Met dit plan realiseerden we toekomstbestendige woningen vanuit mensgerichte gedachte”, gaat Herbert van der Heijden van Puyck Ontwikkeling verder. “Als we naar de bevindingen van de toekomstige bewoners luisteren, dan is dat gelukt.”

Klimaatadaptief

Op de platte daken van bergingen en aanbouwen werd sedum aangelegd. Deze daken verbeteren onder andere de luchtkwaliteit en houden regenwater vast. Ook zorgen ze voor verkoeling en verminderen ze tevens de hoeveelheid CO 2 in de lucht. Verder worden plantenbakken gebruikt als erfafscheiding. Deze zorgen naast wateropvang en beleefgroen ook voor mogelijke habitats voor vlinders en vogels. Om hergebruik van hemelwater te bevorderen, worden regentonnen en regenschuttingen aangelegd. Zo wordt naast hergebruik van regenwater ook het gemeentelijk riool ontlast. Verder is de fundering gelegd met Freement Beton en is het casco van prefab ‘groen’ beton gemaakt, dat een CO 2 reductie biedt van 35%. Daarbij is het casco ook demontabel en herbruikbaar.

De verdiepingsvloeren zijn van VBI. Deze zijn groen, demontabel en hebben een terugnamegarantie. De dakpannen zijn in hun geheel gerecycled en en hebben eenzelfde garantie. Tot slot zijn er diverse biobased materialen gebruikt, zoals vlas-dakisolatie en houten hsb-achtergevels.

Verschillende woningcategorieën

Het project heeft 26 nieuwe woningen opgeleverd. Daarvan zijn zes tussenwoningen, vier hoekwoningen, tien tweekappers, vier patio’s en twee vrijstaande woningen. De gemiddelde vraagprijs van een tussenwoning is zo’n € 257.500. “Gecombineerd met de aantrekkelijke prijs- en woningcategorieën en de korte bouwtijd is dit een project om trots op te zijn”, zegt Wethouder Jacoline.

Tekst: Michiel Alberts

Foto bovenaan: Herbert van der Heijden - Jacoline Hartman bij de oplevering Het Vaandel van Herwijnen