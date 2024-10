Lancering dashboard voor klimaat, biodiversiteit en gezondheid

NL Greenlabel kondigt de lancering van het Nationaal Dashboard Duurzame Leefomgeving aan. Dit dashboard biedt een overzicht van de stand van zaken op het gebied van klimaat, biodiversiteit en gezondheid in de stedelijke leefomgeving. Gemeenten, gebiedsontwikkelaars en andere partijen kunnen de inzichten die het dashboard oplevert gebruiken als vertrekpunt om tot een natuurinclusieve en duurzame leefomgeving te komen.

In Nederland, met name in stedelijke gebieden, is de verhouding tussen mens en natuur uit balans, volgens NL Greenlabel. "Dit leidt tot diverse problemen op het gebied van leefbaarheid, klimaatbestendigheid en biodiversiteit in dichtbevolkte steden en dorpen. Bijvoorbeeld luchtvervuiling, wateroverlast, hittestress en het verlies van (stedelijke) biodiversiteit. Om tot een duurzame, natuurinclusieve leefomgeving te komen, is vergroening een effectieve oplossing voor deze problemen. NL Greenlabel heeft het Nationaal Dashboard Duurzame Leefomgeving (NDDL) ontwikkeld om inzichten te bieden die een integrale en efficiënte aanpak van deze opgave mogelijk maakt."

Ruimtelijke puzzel

Vanwege het grote woningtekort wil de overheid tegen 2030 bijna één miljoen nieuwe woningen realiseren. Gemeenten staan voor een complexe ruimtelijke puzzel, waarbij ze de woningbouwopgave moeten combineren met uitdagingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving, leefbaarheid, volksgezondheid, klimaatadaptatie en herstel van biodiversiteit.

Het Nationaal Dashboard Duurzame Leefomgeving geeft op basis van de meest actuele data inzicht in de leefomgeving in Nederlandse steden, dorpen en toekomstige bouwlocaties. Deze data laten zien hoe de verschillende onderdelen van de ruimtelijke puzzel samenhangen. Hiermee kunnen gemeenten een integrale aanpak realiseren, zodat een natuurinclusieve leefomgeving ook bijdraagt aan de gezondheid van de inwoners en aan de klimaatveiligheid van Nederland.

Lodewijk Hoekstra, mede-oprichter van NL Greenlabel en tevens tuinontwerper en tv-presentator: “Ik ben er trots op dat we als NL Greenlabel samen met al onze partners in staat zijn om de stedelijke leefomgeving in Nederland in kaart te brengen met het Nationaal Dashboard Duurzame Leefomgeving. Dit dashboard is een waardevol instrument voor gemeenten en gebiedsontwikkelaars om op basis van data gerichte stappen te zetten om ambities voor een duurzame, natuurinclusieve leefomgeving waar te maken.”

Groenanalyse

Na de lancering van het dashboard op www.nddl.nl zal hier jaarlijks een integrale groenanalyse van de stedelijke leefomgeving in Nederland worden gepubliceerd. Momenteel werkt NL Greenlabel aan de nulmeting van deze analyse. Het streven is om de eerste resultaten tijdens de Klimaattop Gebouwde Omgeving op 6 en 7 november te delen.

Hoekstra: “Maar dit doen we natuurlijk niet alleen. Zo maken we gebruik van de meest hoogwaardige groen- en bomendata van Nederland van Cobra Groeninzicht. Geven we inzicht in onder andere de 3-30-300 regel in relatie tot gezondheid. Met het Tygron Platform kunnen we heel Nederland integraal simuleren, visualiseren en analyseren. Tygron, de ontwikkelaar van dit platform, is een koploper op het gebied van geavanceerde simulatietools en biedt toegang tot High Performance Computing (HPC) en Artificial Intelligence (AI) voor het creëren van het Nationaal Dashboard Duurzame Leefomgeving.

Datakwaliteit is essentieel om de situatie in Nederland goed in beeld te brengen en daarom zijn we begonnen om de nieuwste waterkaarten te ontwikkelen op basis van de laatste KNMI scenario's. De huidige kaarten dateren van 2017. Naast het verbeteren van de leefomgeving en biodiversiteit, helpen we Europa om innovatief en competitief te zijn op technologisch gebied. Verder hebben we veel overleg met de ministeries van BZK en LVVN, het Collectief Natuurinclusief én Naturalis. Zij ondersteunen dit dashboard en zien de toegevoegde waarde ervan voor gemeenten, gebruikers en ontwikkelaars. Mochten andere partijen innovatieve oplossingen willen aandragen voor de vergroening van de leefomgeving, staan we daar zeker voor open. Uiteindelijk draait het erom dat we samen werken aan een zo klimaatbestendige, biodiverse en gezonde – dus groene – leefomgeving.”

Benieuwd naar inzichten over de status quo van natuurinclusief bouwen, biodiversiteit en gezondheid van Nederland? In de Rapportage 'Op weg naar CO2-neutraal' laat NL Greenlabel je zien, aan de hand van data en een reflectie, waar we staan en waar we naartoe gaan. Deelnemers van de Klimaattop GO 2024 ontvangen de Rapportage voorafgaand aan het event.