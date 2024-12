Aan de Vallei: innovatief woningbouwplan in Roermond 

Het bestemmingsplan Melickerveld in Roermond is onherroepelijk geworden: de Raad van State heeft de bezwaren van een aantal omwonenden en de Natuur en Milieufederatie Limburg ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan voor de bouw van zo’n 470 woningen is begin 2022 vastgesteld door de gemeenteraad van Roermond. Nu is er dus definitief groen licht om met de aanleg van de grootste natuurinclusieve leefomgeving van Limburg, ‘Aan de Vallei’, te beginnen.

“De ontwikkeling van ‘Aan de Vallei’ is het resultaat van een proces dat ruim dertig jaar in beslag heeft genomen”, aldus Dirk Franssen, wethouder voor economie, stedelijke ontwikkeling & financiën van Roermond. “In de laatste jaren werkten we aan herstelbestemmingsplannen en het verwerken van zienswijzen, wat heeft geleid tot kwalitatieve verbeteringen van de plannen. Ons doel is juist om projecten voor de stedelijke doorontwikkeling van Roermond en daarmee de woningbouw voor onze inwoners te versnellen. Hiermee willen we een oplossing te bieden voor de krapte op de woningmarkt in Roermond. ‘Aan de Vallei’ is daar niet alleen een mooie stap in, het plan zorgt straks ook voor een bijzonder en onderscheidend leefmilieu in een prachtige natuurinclusieve woonomgeving.”

Nu eindelijk aan de slag

Ook de initiatiefnemers woningcorporaties Wonen Limburg en Wonen Zuid en projectontwikkelaar JPO zijn verheugd met de uitspraak van de Raad van State. “Na jaren van wachten is het geweldig dat we nu eindelijk aan de slag kunnen met de grootste natuurinclusieve leefomgeving van Limburg en daadwerkelijk kunnen laten zien dat het anders kan door woningbouw en natuurontwikkeling hand in hand te laten gaan”, licht Nadja van Es, directeur van JPO – een VolkerWessels-onderneming – toe. “Aan de Vallei verbindt door de unieke opzet meerdere grote opgaven van deze tijd. We geven niet alleen invulling aan de enorme vraag naar woningen, maar we versterken ook de biodiversiteit én we bevorderen de gezondheid van de bewoners.”

Ger Peeters, bestuurder Wonen Limburg: “De vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen blijft groot. In deze bijzondere wijk kunnen we met elkaar echt impact maken voor de bewoners.” Ramon Testroote, bestuurder Wonen Zuid vult aan: “Daar zetten wij als corporaties flink op in: bewoners in de toekomst prettig met elkaar laten samenleven.”

Aanleg landschap

Op korte termijn wordt gestart met de aanleg van het landschap, om daarna de woningen in te passen. Volgens de betrokken partijen voorziet Aan de Vallei in een grote behoefte: mensen die wel bij, maar niet midden in de stad willen wonen. Deze personen zijn zich bewust van hun omgeving en vinden vitaliteit en gezondheid belangrijk. Ook willen ze verbonden zijn met de buurt waarin ze wonen.

In de woonwijk komen voor Roermond nieuwe woonmilieus, zoals bos-, vallei- en terraswonen. Deze worden ingepast in het bestaande landschap in een gevarieerd woningbouwprogramma. In iedere fase van het woningbouwplan is ruimte voor diverse woningtypes. Van grondgebonden woningen en appartementen tot levensloopbestendige woningen en vrijstaande huizen; zowel huur als koop. Naar verwachting start de verkoop van de eerste woningen medio 2025.