<span>De noodzaak van een CO2-plafond </span>

De maximale uitstoot van CO 2 die de bouw- en vastgoedsector mag uitstoten om binnen de anderhalve graad Celsius opwarming te blijven, is vóór 2030 al bereikt. “Dat betekent dat we daarna dus al CO2-neutraal moeten bouwen, anders komt de sector stil te liggen.”

Dat vindt David Thelen, sectormanager gebouwde omgeving van MVO Nederland. David stelt de kritische vraag waarom er nu geen duidelijkheid is voor de bouwsector, in de vorm van een plafond voor de uitstoot van schadelijke broeikasgassen. “De bouw vraagt toch om langetermijnperspectief? Een plafond, mits goed uitgewerkt, kan die helderheid bieden.”

Duurzame mix

Volgens hem stimuleert dit het denken over hoe gebouwen geconstrueerd worden. “Maar ook hoe we verbouwen en renoveren met een duurzame mix aan bouwgrondstoffen.” Dat gaat om biobased materialen, duurzaam beton en staal.

Biobased materialen