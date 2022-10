Gezocht: klimaatadaptieve en natuurinclusieve bedrijventerreinen

Is jouw bedrijventerrein al toekomstbestendig? En heb je dus al volop klimaatadaptieve en natuurinclusieve maatregelen toegepast? Doe dan mee aan de Verkiezing Meest Klimaatadaptieve en Natuurinclusieve Bedrijventerrein van Nederland 2022.

Veel lokale partijen op bedrijventerreinen zien het belang voor de toekomstbestendigheid van hun terreinen in en zijn al begonnen met maatregelen. De successen die tot nu toe geboekt zijn wil CLOK in samenwerking met NL Greenlabel, Next2Company, TAUW, IVN, Arcadis en Acquire (mede mogelijk gemaakt door RVO/DuurzaamDoor) verzamelen en vieren! Daarom introduceren deze partijen een heuse verkiezing.

Door klimaatverandering wordt de kans op hevige regenbuien, extreme hitte en droogte of storm steeds groter in Nederland. Ook op bedrijventerreinen - Nederland telt ongeveer 3.500 bedrijventerreinen – kan dit voor problemen zorgen. Denk aan wateroverlast, onbegaanbare wegen, bloedhete parkeerplaatsen van asfalt of machines die oververhit raken.

Dit kan fikse problemen geven, want bedrijventerreinen zijn cruciaal voor onze economie. Bovendien is zeker 30 procent van de Nederlandse werkgelegenheid er gesitueerd. En dat niet alleen. Bedrijven op bedrijventerreinen zijn vaak stuwend van karakter en zorgen weer voor werkgelegenheid elders in de gemeente of regio.

Om schade, overlast en gevaarlijke situaties op bedrijventerreinen te voorkomen, zijn klimaatadaptieve en natuurinclusieve maatregelen nodig. Maatregelen die bijvoorbeeld zorgen voor het verlagen van hoge temperaturen voor mensen en machines, zodat de werkzaamheden ook bij hitte gewoon kunnen doorgaan. Of maatregelen die water slimmer en beter afvoeren bij hevige regenbuien.

Verkiezing

Freya Macke, voorzitter van de jury van de verkiezing, zegt over de huidige stand van zaken: “Het veranderende klimaat gaat niet aan bedrijventerreinen voorbij, ook zij moeten zich aanpassen. In de praktijk is dat vaak uitdagend om aan te pakken met alle betrokken partijen en hun belangen. Toch lukt het soms wel. Door inspirerende successen in de volle zon te zetten, helpen we anderen op weg.”

Ken jij een ondernemersbestuur, parkmanagement of gebiedsontwikkelaar, waar men al goed op weg is met klimaatadaptieve en natuurinclusieve maatregelen? Dan wordt het tijd om hen in het zonnetje te zetten!

Op Verkiezing Meest Klimaatadaptieve Bedrijventerrein van Nederland 2022 - CLOK vind je het inschrijfformulier, waarin jij kunt uitleggen welk terrein moet winnen én waarom.

Aanmelden kan tot 15 oktober 2022.

Met deze verkiezing willen de eerdergenoemde organisaties aandacht vragen voor het belang van klimaatadaptatie en natuurinclusieve maatregelen en inspiratie bieden voor andere bedrijventerreinen met concrete handvatten, tips en tricks. Met de verkiezing willen we dus impact maken.

De winnaar wordt verkozen tijdens de Dag van Economische Zaken 2022 op 24 november (Papendal, Arnhem). Voorafgaand aan de uitreiking kiest een jury een top 3 van genomineerden, die wordt uitgenodigd voor de finale op 24 november.

De jury bestaat uit: Freya Macke (Arcadis; voorzitter van de jury), Roeland Tameling (Parkmanagement Lage Weide), Edwin van der Strate (TAUW) en Jelle de Jong (IVN).

Bron: Stedebouw & Architectuur