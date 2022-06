Natuurinclusieve Amstelstroombrug geopend

Amsterdam is een nieuwe brug rijker en wel een natuurinclusieve brug. Op 31 mei is de Amstelstroombrug over de Duivendrechtsevaart officieel geopend. De brug, een ontwerp van VenhoevenCS architecture+urbanism in samenwerking met SMARTLAND landscape architects, vormt de entree van de A2/A10 naar het Amstelkwartier en is bovendien een belangrijke schakel in het ecologische netwerk van Amsterdam.

Foto's door Luuk Kramer

De Amstelstroombrug is een sierlijke brug die een belangrijke verbinding is voor de nieuwe wijken in Overamstel, een veilige plek voor voetgangers en fietsers en een groen onderkomen voor vleermuizen, vogels, vissen en insecten. De brug ligt in het Amstelkwartier, een stuk stad dat de komende jaren groeit naar 10.000 inwoners. De uitdaging was om een functionele brug voor auto’s en langzaam verkeer te ontwerpen die tegelijkertijd onderdeel is van de stadsnatuur en die deze verbindt aan de Amstelscheg. Dit alles om de biodiversiteit van de stad te stimuleren.

Ecologische inpassing

Vanaf de eerste ontwerpfase zijn ecologische aspecten in het ontwerp geïntegreerd. De groene middenberm tussen de rijstroken met inheemse bloemrijke kruiden trekt bijen en vlinders aan en geeft de brug een vriendelijke uitstraling. Voor die bijen zijn nestelmogelijkheden in de baksteenwanden en pylonen opgenomen. Maar vooral zijn in de brug veel schuil-, nestel- en slaapplekken voor grotere dieren gerealiseerd. Zo bevinden zich in de betonnen middenpijlers kraamkamers voor vleermuizen, zijn er in pijlers en randen nestkasten voor tien soorten vogels opgenomen, zoals ijsvogels, diverse zwaluwen, mezen, mussen, kwikstaarten, spreeuwen en kauwen. Tussen de pijlers onder water bieden kooien met dood ‘rivierhout’ en stortstenen een leefomgeving voor vissen en mosselen. De brug biedt nu onderdak aan minimaal twintig lokale diersoorten.

Sterk, slank en fijn gedetailleerd

Sterke brughoofden gecombineerd met een slank silhouet, het gebruik van rode baksteen in de onderdoorgang en voor de pylonen, en originele detaillering refereren aan de rijke traditie van Amsterdamse bruggen en in het bijzonder aan de architectuur van de Amsterdam School. De passage onder de brug door wordt begeleid door een golvend patroon in het metselwerk. De brug heeft bovendien de uitzonderlijke uitsparingen in de middenberm waardoor zonlicht door kan dringen tot onder het brugdek. Zo ontstaat een sociaal veilige en aantrekkelijke verblijfsplek voor voetgangers en krijgen de woningen op de oevers vrije zichtlijnen naar het water. De verticale connectie tussen brugdek en wateroppervlak maakt het daarnaast voor vogels en insecten makkelijker om zich te verplaatsen.

Duurzaam en toekomstbestendig

Alle voor de Amstelstroombrug gebruikte materialen zijn hoogwaardig, duurzaam, recyclebaar en onderhoudsvriendelijk. De brug kan bovendien aangepast worden als ontwikkelingen in de infrastructuur daarom vragen. Een natuurinclusieve brug voor de mensen en dieren van nu, ontworpen voor de toekomst: met de Amstelstroombrug heeft het team een ecologisch hoogstandje geleverd midden in een Amsterdamse wijk in opkomst.