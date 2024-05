Natuurinclusieve projecten krijgen boost

Groene initiatieven voor het grote publiek krijgen meer aandacht. Met het initiatief ‘On the move to’ gaat oprichter Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel met een groene ambulance inspirerende verhalen ophalen en ‘eerste hulp’ bieden bij natuurinclusieve projecten.

Lodewijk gaat op pad en is ‘on the move’ naar verschillende inspirerende initiatieven van changemakers, CEO's, gemeenten, wethouders en burgers. “Om de afspraken van Parijs te halen moet er nog veel gebeuren, maar er zijn ook al veel inspirerende initiatieven die aandacht verdienen. We moeten alle zeilen bijzetten in verband met het ongekende verlies aan biodiversiteit en het opwarmende klimaat”, zegt Lodewijk.

De kick-off van deze ontdekkingsreis vond recentelijk plaats, met de lancering van de ‘Eerste hulp bij natuurinclusief’ ambulance door demissionair minister voor Natuur Christianne van der Wal en mede namens demissionair minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge. Met deze groene ambulance biedt Lodewijk eerste hulp bij natuurinclusieve projecten als een groene dokter die zorgt voor een gezonde leefomgeving. Hij wordt hierbij gesteund door Collectief Natuurinclusief, Groene Cirkels Groene Gezonde Steden en NL Greenlabel. Het zichtbaar maken van groene initiatieven stimuleert anderen om ook in actie te komen, wat weer nodig is om vooruitgang te boeken op het gebied van natuurbehoud en leefbaarheid.

Welzijn

Christianne van der Wal vindt het een mooi initiatief van Lodewijk: “Laten we niet alleen praten over hoe Nederland meer natuurinclusief maken, maar het ook gewoon gaan doen. Natuur is niet alleen fijn om te hebben in een natuurgebied. Ook onze steden kunnen we flink vergroenen. Daar profiteert niet alleen de biodiversiteit van, maar ook wij als mensen zelf. Meer groen draagt bij aan ons welzijn, helpt tegen hittestress én klimaatverandering.”

Inspiratie over aanpak

De productie van de content en podcasts ligt in handen van partner M&N Media Group. Dit zijn de makers van de documentaire ‘Onder het Maaiveld’ en andere natuurfilms als De Wilde Stad en De Nieuwe Wildernis. Via het platform On the Move kunnen geïnteresseerden de reis volgen en inspiratie opdoen over verduurzaming en groene initiatieven. Naast video's en presentaties tijdens de reis, wordt ook een podcastserie uitgebracht met verdiepende verhalen ter inspiratie over de aanpak en uitdagingen van verschillende projecten.