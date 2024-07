Natuurinclusieve woontoren is een gestapelde stad

De realisatie van nieuwbouwproject The Blox in de Haagse Binckhorst is officieel van start, een natuurinclusief woongebouw met dakpark van 2.100m2. Het pand bestaat uit 360 appartementen voor starters en doorstromers, waarvan ruim 80% van de woningen betaalbare huur betreft. Het gebouw vormt een ecosysteem met een natuurlijke plek voor biodiversiteit in de architectuur.

De woontoren krijgt 38 bouwlagen, met 360 appartementen verhuurd door woningcorporatie Staedion. 60% van de woningen wordt in het sociale segment verhuurd, 21% van de woningen wordt middeldure huur en de overige woningen in de vrije sector. Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion: “De Binckhorst is een mooie gebiedsontwikkeling voor Den Haag. Wij zijn dan ook trots dat wij hier 360 huurwoningen, met een ruime hoeveelheid sociale woningen en ruimte voor voorzieningen kunnen realiseren. Dit project en deze locatie passen in onze strategie om een significante bijdrage te leveren aan de woningbouwproductie in de stad. En hopelijk is The Blox een voorbeeld voor andere woningcorporaties om nu een stap naar voren te maken, gelet op de maatschappelijke opgave die wij als sector hebben.”

Buurt-karakter

The Blox, naar ontwerp van LEVS Architecten en FLUX Architecture, is een gestapelde stad. Een stoere toren, opgebouwd uit blokken, met zogenoemde ‘districten’. Elk district is een buurt van een woongemeenschap. Elke circa 60 woningen vormen samen een specifieke buurt en geeft het plan diverse collectieve plekken met een eigen ‘buurt’-karakter. Zo krijgt het gebouw leefplekken voor diverse communities en een groot dakpark, plein, supermarkt en binnentuinen waar zij elkaar ontmoeten. Mensen wonen dicht bij elkaar, begroeten elkaar en houden een oogje in het zeil. Deze sociale cohesie voorziet in een veilig woon- en werkklimaat.

Wethouder Robert van Asten (Stedelijke Ontwikkeling, Den Haag): "Met de bouw van The Blox krijgt de Binckhorst er een nieuw icoon bij. Mooi dat door samenwerking tussen VORM, Staedion en de Gemeente Den Haag het woonprogramma kon worden aangepast zodat de bouw nu echt van start kan gaan. Zo vullen we bouwkavels van de Binckhorst steeds meer op en gaat deze wijk steeds meer leven. We willen van de Binckhorst een levendige stadswijk maken, die zijn eigen karakter houdt, waar mensen kunnen wonen, werken en ontspannen."

Natuurinclusief wonen

De biodiversiteit heeft een natuurlijke plek in de architectuur, omdat VORM het gebouw als een ecosysteem benadert. VORM benadert het gebouw als een ecosysteem. Daardoor heeft biodiversiteit een natuurlijke plek in de architectuur. Goed voor het welzijn van de lokale fauna, maar ook voor de bewoners. De toren is een hub voor flora en fauna en versterkt de ecologie in het gebied.

Hans Meurs, CEO VORM, vindt binnenstedelijk bouwen met ruimte voor natuur van groot belang: “natuurinclusief bouwen betekent niets aan het toeval overlaten. We weten dat de eerste 50 meter écht relevant zijn voor flora en fauna. Dus worden de eerste zes woonlagen rijkelijk voorzien van groen en eetbare planten voor de dieren. We leggen twee daktuinen aan voor vlinders en bijen met nestkasten en bijenhotels. Alles klopt. Planten vangen fijnstof op, groene gevels gaan hittestress tegen en de groene collectieve plekken in de open lucht nodigen bewoners uit om naar buiten te gaan. Gezond en goed voor de sociale cohesie. En nog steeds iedere woning betaalbaar.”

Steigerloos bouwen

VORM Bouw realiseert de woontoren in ongeveer 36 maanden tijd. De eerste 130 meter hoge woontoren die door het bouwbedrijf steigerloos wordt gebouwd. De elementengevel is industrieel ontwikkeld. Het casco wordt grotendeels uitgewerkt in prefab betonnen dragende wanden en in het werk gestorte vloeren. De afbouwmaterialen worden ten tijde van de ruwbouw mee bevoorraad in de appartementen, waardoor het aantal logistieke bewegingen op de bouwplaats wordt geoptimaliseerd. Het gebouw is daardoor sneller klaar, waardoor alle woningen betaalbaar zijn. The Blox wordt naar prognose opgeleverd in het derde kwartaal van 2027.