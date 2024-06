Snelle EV-laadstations voor elektrificatie gebouwen

De nieuwste technologieën in Pro DC Chargers, hoe dit bijdraagt aan bedrijfsvoering en ervaringen van gebruikers. Dit alles en meer komt onder de aandacht tijdens het event ‘Innovatie geëlektrificeerd’ van Schneider Electric op donderdag 27 juni aanstaande.

Je vindt hier meer informatie over het event, dat Schneider Electric als volgt omschrijft: ‘Ontdek de nieuwste technologieën in de Pro DC Chargers en hoe deze kunnen bijdragen aan de bedrijfsvoering, luister naar ervaringen en ontdek hoe deze oplossingen het verschil maken in de praktijk. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen tijdens de live Q&A met experts. Ontvang daarbij exclusieve toegang tot gedetailleerde productinformatie en prijzen na afloop van het event.’

De sprekers zijn als volgt:

Stephanie Bunt, Business Development Manager

Hester Boes, eMobility Sales Specialist

Dillian Martens, eMobility Application Engineer

